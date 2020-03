Today in History: quando Bergamo incantava l’Europa

Di Redazione

25 marzo 2007: la Foppapedretti Bergamo si impone sulla Dinamo Mosca nella final four di Zurigo e trionfa nella European Champions League. Non è né la prima né l’ultima vittoria continentale di una delle squadre più titolate della pallavolo mondiale. Ma è una vittoria importante, perché arriva in una stagione avara di soddisfazioni per la formazione orobica. E soprattutto perché, in questi tempi durissimi per la città, ci ricorda i giorni in cui Bergamo faceva tremare l’Europa per il motivo più bello. Giorni d’oro, giorni di sorrisi. Che torneranno presto.

Tra il 1996 e il 2000, la Foppapedretti entra nella leggenda vincendo quattro scudetti di fila e tre Coppe dei Campioni. Poi si prende una “pausa” almeno a livello europeo, ma nel 2005 torna per la quarta volta ai vertici del continente. L’anno successivo si porta a casa nuovamente il tricolore, con un giovane Marco Fenoglio al timone e in regia l’alzatrice della nazionale, Leo Lo Bianco. In estate la squadra è confermata in blocco: parte soltanto la finlandese Lehtonen (che a stagione iniziata sarà seguita da Ortolani) e arrivano due giovani, la croata Barun e la 18enne Sorokaite.

L’annata non sembra di quelle destinate a rimanere nella storia: Bergamo esce in semifinale dalla Supercoppa italiana e in campionato ha un rendimento altalenante, anche se resta sempre nelle prime posizioni. Per fortuna c’è l’Europa, ormai tradizionale terreno di caccia. La Foppapedretti domina il suo girone vincendo tutte le 6 partite in programma e negli ottavi travolge l’Azerrail Baku con un doppio 3-0. Nei quarti c’è l’ostacolo più importante, il derby con la Monteschiavo Jesi: a Treviglio le bergamasche cedono al tie break, dopo aver recuperato due set di svantaggio, ma al ritorno si impongono per 3-1 nelle Marche e centrano la loro nona final four europea.

Si gioca in Svizzera in casa del Volero Zurigo, che in soli 4 anni di vita ha costruito una “multinazionale” molto ambiziosa; ma nonostante i punti della bomber Virginie De Carne, per anni protagonista a Novara, le elvetiche escono in semifinale cedendo per 2-3 alla Dinamo Mosca di Ekaterina Gamova, 2,02 metri di straordinario talento. Bergamo, invece, impiega poco più di un’ora e 10 minuti per regolare con un nettissimo 3-0 (25-14, 25-21, 25-20) le spagnole del Tenerife.

Si arriva dunque alla resa dei conti tra due delle squadre più titolate in assoluto: la Dinamo è irraggiungibile con i suoi 11 titoli europei, tutti all’epoca dell’URSS, mentre la Foppa punta al quinto. La partita è sorprendente e spettacolare: Bergamo domina il primo set (8-3, 16-9), ma sparisce nel secondo (15-20, 16-23). Piccinini sale in cattedra nel terzo parziale (13-8) e Poljak a muro firma il 20-11 prima dell’inevitabile chiusura. Finita? Macché: nel quarto le russe sono sempre avanti di misura (16-17, 20-22). Nel finale Grun e Paggi provano la rimonta (22-23) ma chiude Borodakova e si va al tie break.

Il quinto set non è adatto ai deboli di cuore. Si parte con un 4-0 per la Foppa firmato da Grun con 3 punti, ma la Dinamo recupera e cambia campo in vantaggio sul 6-8. Dall’8-10 inizia la rimonta decisiva: Paola Croce difende tutto, Lo Bianco è spettacolare, si vola sul 12-10. Le russe vanno in confusione e un altro errore di Godina regala il punto decisivo. Finisce 3-2 (25-18, 19-25, 25-14, 22-25, 15-11), Bergamo è ancora una volta la regina d’Europa. Il trofeo per la miglior palleggiatrice è ovviamente di Leo, quello per la miglior attaccante va a Piccinini, mentre la MVP è Angelina Grun, che sarà anche la bomber stagionale.

Da quel momento in poi, per la verità, la Foppa ne azzecca poche: la Coppa Italia sfuma in semifinale contro Pesaro, e in campionato tre sconfitte nelle ultime 6 gare relegano le bergamasche al quarto posto, che poi costerà l’eliminazione nei quarti dei play off contro Perugia. Ce n’è comunque abbastanza per dare vita a un nuovo ciclo, che porterà le regine del volley italiano a conquistare altre due Champions e un altro scudetto. Oggi tutto è cambiato (tranne l’allenatore: di nuovo Fenoglio), ma quei ricordi servono come il pane a una Bergamo ferita, eppure sempre in piedi.