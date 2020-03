Davide Piccinin, vicepresidente di Prata: “Annulliamo definitivamente questa annata sportiva. La si chiuda qui”

Di Redazione

C’è già chi pensa al futuro e alla prossima stagione. Molte società di serie A Maschile, infatti, vogliono annullare il campionato e pensare a quello che verrà. Perché il virus non uccide solo le persone. Il Covid-19 sta facendo fallire le aziende e lì dove falliscono le aziende non si trovano più gli sponsor che garantiscono il sostegno economico alle squadre di pallavolo. Questo è il pensiero del vicepresidente della Tinet Gori Wines Prata di Pordenone, Davide Piccinin che, come riportato dal “Messaggero Veneto”, è convinto che questa situazione cambierà il modo di affrontare e vedere lo sport.

«Di sicuro il mondo non sarà più quello di prima e dobbiamo già prepararci a rimodellare la nostra passione. Temo una rivoluzione – avverte Davide Piccinin – l’emergenza sanitaria cambierà le nostre vite. Attualmente la priorità non è la pallavolo. Ci stupisce che non lo si sia capito fino in fondo. Non è importante giocare, oggi. Importante, anzi fondamentale è la salute nostra e di chi ci circonda. Eppure qualcuno vuole tornare a giocare. Stiamo mandando messaggi di vicinanza a tutte le società, ai tifosi nostri e ai tifosi di tutte le società».

In particolare il Prata è vicino alla Tipiesse Cisano Bergamasco, la squadra più vicina a Bergamo del girone. «Vorrei concludere dicendo questo: annulliamo definitivamente questa annata sportiva. La si chiuda qui. Il Prata è una passione, vediamo, per la prossima stagione, come si evolvono le cose. Quando sarà finito tutto, spero che tutti capiscano quanto siano preziosa la salute e la libertà».