Volley Mercato: anche Trento e Civitanova sulle tracce di Maciej Muzaj

Di Redazione

Ci sarebbero anche due club italiani, Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, tra i tanti interessati all’opposto della nazionale polacca Maciej Muzaj. A riferirlo è l’agente del giocatore, Bolesław Grzyb, in un’intervista alla testata Przeglad Sportowy. Secondo il procuratore, ci sarebbero state squadre del nostro paese interessate a portare Muzaj in Italia già per i play off, ma la sospensione del campionato ha fermato tutto; così come non è andata a buon fine la trattativa con l’Asseco Resovia, che si è orientata su Karol Butryn del Radom. Al momento Muzaj “è molto più vicino a un altro club polacco“.

Muzaj, che lo scorso anno ha disputato da titolare la VNL con la Polonia in assenza di Kurek, in questa stagione è stato il miglior realizzatore della Superliga russa con la maglia del Gazprom-Ugra Surgut. La sua stagione però è finita in anticipo, dopo il ritiro della squadra dai play off per l’emergenza coronavirus; già sabato scorso il giocatore è rientrato in patria con la fidanzata, la nota modella Antonina Zimny.

(fonte: Przeglad Sportowy)