Nicholas Sighinolfi primo nella classifica di rendimento dei centrali di A3: “Avrei preferito fare più punti con la squadra”

Di Redazione

Il rendimento ed i numeri di Nicholas Sighinolfi rappresentano uno degli aspetti positivi, in casa Cuneo Volley, di questa particolare stagione.

Il centrale modenese classe ’94, a Cuneo dalla scorsa estate, è secondo solamente al centrale dell’Itas Diatec Trentino Lisinac Srecko nella graduatoria che tiene conto dei punti realizzati (dai centrali) in tutta la Serie A maschile italiana (A1, A2, A3).

233 per Srecko, 194 punti per il giocatore di Serniotti, che guida la classifica rendimento di A3.

In attesa di tornare alla vita normale si trova ora in isolamento a Cuneo (condivide l’appartamento con il compagno di squadra Leonardo Focosi), avendo preferito evitare spostamenti verso la sua Modena, è stato intervistato dal sito campioni.cn

Nicholas Sighinolfi: “Questi numeri mi rendono contento a livello personale anche se, naturalmente, avrei preferito fare meno punti ed essere più in alto in classifica con la squadra. Non siamo riusciti ad aiutarci a vicenda come andava fatto nei momenti più difficili e questo non ha favorito il clima necessario per giocare al meglio. In generale tanti piccoli fattori hanno determinato prestazioni negative.

Essere così in alto in questa classifica è una bella soddisfazione ma devo innanzitutto ringraziare Emiliano Cortellazzi per avermi servito così bene. C’è voglia di ripartire da qui. Giorni attuali? Ci si annoia inevitabilmente anche se non ci siamo fermati del tutto visto che Danilo Bramard ci ha consegnato una scheda da seguire a casa. Non vedo l’ora di tornare in palestra, mi manca davvero tutto. E tanto. Sono in isolamento a Cuneo, è stato meglio evitare di tornare a Modena. Condivido l’appartamento con Focosi e la sopportazione reciproca procede bene, per fortuna. Voglio ringraziare la società, ad iniziare dal vicepresidente Costamagna e l’intero staff per il supporto dato a tutti noi giocatori.”