Coronavirus: sette giocatori dell’Itas Trentino vi ricordano le indicazioni da rispettare (Video)

Di Redazione

Rispettare le regole e le ordinanze del Governo. Il messaggio #Iorestoacasa rimbalza sui social ormai da giorni in questo periodo in cui questo nemico invisibile e pericoloso, il Covid-19, non sta dando tregua continuando a mietere vittime e contagiati.

E anche i giocatori hanno preso alla lettera i “moniti” restando a casa e uscendo solo per estreme necessità. Sette giocatori dell’Itas Trentino vi ricordano le indicazioni da rispettare per fare in modo che il virus non si propaghi ulteriormente.