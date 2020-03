Samantha Bricio: “La situazione di incertezza è ciò che ci colpisce di più”

Di Redazione

Samantha Bricio, giocatrice della Savino del Bene, attende con incertezza il passaggio della quarantena e la ripresa della lega, dopo la sospensione a causa del danno causato dal Coronavirus che ha colpito gravemente il paese dello stivale.

La messicana racconta al sito ESPN Digital i suoi dubbi sul futuro, che trovano nella sospensione della competizione una contraddizione.

“Ora ci prendiamo cura di noi stessi, ma l’incertezza di non sapere se la lega continuerà o meno rimane, perché il campionato è sospeso fino al 3 aprile, ma nessuno sa se il giorno prima sarà annullato ed è difficile”

“Fino ad ora il campionato non è cancellato, è solo sospeso. L’incertezza è ciò che ci colpisce di più perché possiamo continuare ad allenarci come atleti della Serie A , anche se non stiamo giocando. Penso che sia molto contraddittorio, ma stiamo prendendo le misure più alte, Gli armadietti, il campo, le palline e tutto il materiale che utilizziamo sono disinfettati “.

La paura di un possibile contagio ha toccato diverse compagne di squadra, che hanno preferito tornare al loro luogo di nascita piuttosto che rimanere in Italia in attesa di una risoluzione.

“Conosco diversi colleghi, principalmente statunitensi, che stanno tornando alle loro case, anche alcuni qui in Europa sono tornati. Non tanto per paura del virus ma per paura della chiusura delle frontiere“, ha detto.

Hai pensato di tornare a Guadalajara?

“Preferisco non rischiare con i miei genitori e il resto della mia famiglia; qui è difficile, ma sono state prese precauzioni per contenere la situazione. Dovrei prendere degli aerei … non aiuta molto “, ha confessato.

Ha rivelato che nella città toscana di Scandicci , dove vive, ci sono pochissimi negozi aperti e prevale la raccomandazione di rimanere in quarantena.

“Tutto ciò che non è essenziale è chiuso come i bar, ristoranti, saloni di parrucchiere, ecc. Sono aperti solo supermercati, farmacie, distributori di benzina. Non puoi uscire di casa se non sono urgenti motivi di lavoro o di salute “, ha detto.

Ha anche avuto difficoltà nella sua vita quotidiana, anche per essere in grado di fare la spesa.

“Sono stato abbastanza sorpreso facendo la spesa al super, come le persone rispettano i limiti di distanza, fino a un metro o ci sono persone che addirittura prendono a cinque metri di distanza, ma solo così e seguendo le regole miglioreranno le condizioni in cui ci troviamo, specialmente qui in Italia, dove i tassi di contagio sono aumentati così tanto “, ha concluso.