Prata, il GM Gianni Bertolo: “Tutte le società, la nostra compresa, vorremmo che si chiudesse la stagione”

Di Redazione

La Tinet Gori Wines vuole che si concluda così la stagione, così come le altre società di serie A.

La Lega, invece, non vuol sentire ragioni.

«Considerate le ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di tutelare al meglio la salute dei nostri tesserati – si legge nella nota di fine consulta della Lega Pallavolo maschile di serie A – è fortemente consigliata la sospensione degli allenamenti sino al 25 marzo».

La posizione della Tinet Gori, impegnata nel torneo di A3, è ancora più netta. Niente allenamenti almeno fino al 3 di aprile, perché il PalaPrata, struttura comunale tra l’altro gestita dallo staff della società di pallavolo, deve restare chiusa su disposizione del Coni.

«In linea di massima – precisa il responsabile e general manager della prima squadra Gianni Bertolo al Messaggero Veneto – tutte le società, la nostra compresa, vorremmo che si chiudesse la stagione. Insomma, la pallavolo passa in secondo piano rispetto a una situazione più grande, un’emergenza pandemica, una cosa che da noi non si è onestamente mai vista. La Lega invece no: non dichiara conclusi i campionati e quindi la stagione, ma dichiara la sospensione. C’è una bella differenza».