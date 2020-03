Mosna ci crede: “C’è uno spiraglio per riprendere, modificando la formula del campionato”

Di Redazione

Quella appena trascorsa è stata una settimana intensa anche per Diego Mosna, chiamato a prendere decisioni difficili sia come presidente dell’Itas Trentino, sia come leader della Lega Pallavolo Serie A. In un’intervista al Corriere del Trentino il presidente di Lega riassume così la situazione: “Abbiamo seguito con attenzione l’evoluzione della vicenda. Da subito ci siamo attivati sia per implementare igiene e pulizia, sia per evitare assembramenti, ma per tutti inizialmente è stato difficile comprendere la drammaticità di questa pandemia. Abbiamo scelto di sospendere prima il campionato, poi gli allenamenti, e adesso dobbiamo gestire il quotidiano ma anche quello che sarà il futuro“.

Un futuro che però, secondo Mosna, non è privo di speranze anche dal punto di vista pallavolistico: “La nostra speranza è quella di poter finire il campionato, ma abbiamo bisogno di tempo, anche perché non credo che sarà possibile ricominciare già a inizio aprile. I margini deriveranno da due fattori fondamentali: la durata della pandemia e le decisioni delle Federazioni internazionali. Penso che ci sia bisogno almeno di un mese in più rispetto alla data prevista, e quindi dovremmo poter arrivare fino ai primi di giugno, magari anche modificando la formula attuale del campionato“.