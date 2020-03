Volley Mercato: la Sir Safety Conad Perugia punta su Travica e Solé?

Di Redazione

Campionati e allenamenti sono fermi ma il volley mercato continua, soprattutto per le società che non hanno problemi di liquidità. Tra queste c’è indubbiamente la Sir Safety Conad Perugia, che dopo i rinnovi di Leon, Atanasijevic e Colaci si sta muovendo sul mercato interno. Se sarà confermata la partenza di Luciano De Cecco in direzione Lube (per lui si parla di un contratto triennale), pare infatti scontato che la società di Gino Sirci si orienti su un palleggiatore italiano: il nome è quello di Dragan Travica, al quale sarebbe stato offerto un anno di contratto, secondo il Corriere dell’Umbria.

Sempre secondo il quotidiano umbro, la Sir sarebbe molto interessata anche al centrale argentino Sebastian Solé, in forza alla Calzedonia Verona e in Italia ormai da sette anni (con una breve interruzione). L’arrivo di Solé comporterebbe naturalmente la separazione da Marko Podrascanin, corteggiato a sua volta dall’Itas Trentino: il centrale serbo ha dichiarato più volte di voler rimanere a Perugia, ma le offerte ricevute sembrano aver complicato la trattativa per il rinnovo.