Turchia femminile: Gizem Karadayi si schiera per la sospensione dei campionati

Cresce anche in Turchia la preoccupazione per l’emergenza coronavirus, e alcuni giocatori si schierano dalla parte di una sospensione dei campionati come già avvenuto in molti paesi del mondo. Dai suoi account social Gizem Karadayi, esperto libero del Galatasaray femminile, ha apertamente condiviso la sua opinione: “Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma non è spaventoso che i campionati che continuano nel nostro paese non vengano cancellate, quando tutte le leghe del mondo sono sospese?“.

“Non è possibile non essere nervosi – continua Karadayi – quando ogni giorno bisogna andare e tornare dagli allenamenti. Vogliamo mettere la nostra salute davanti a tutto e fare un passo deciso su questo tema prima che sia troppo tardi, riducendo il rischio che dobbiamo affrontare. Le nostre famiglie e il loro benessere vengono prima di tutto. Speriamo che venga presa una decisione prima che le cose sfuggano al controllo“.

Al momento la Turchia ha determinato soltanto l’obbligo delle porte chiuse per tutti i match fino alla fine di aprile e ha rimodulato le date di fine stagione. Nel maschile, la finale di Coppa di Turchia si giocherà dal 21 al 23 marzo ad Ankara, i play off inizieranno il 1° aprile e i play out sono previsti sempre ad Ankara in due weekend (25-27 marzo e 3-5 aprile). Per le donne, play off dal 21 marzo, finali di Coppa dal 27 al 29 marzo a Istanbul e play out a Kocaeli (20-22 marzo e un secondo fine settimana da definire).

(fonte: VoleybolPlus, Tvf.org.tr)