Lowe e Washington salutano Busto Arsizio e fanno le valigie per gli USA

Di Redazione

L’allarme coronavirus è altissimo sia in Italia che in tutto il pianeta e anche gli Stati Uniti, preso atto della situazione, stanno instaurando una politica di assoluta attenzione ai propri cittadini sia in patria che nel mondo. In particolare la federazione a stelle e strisce, USA Volleyball, sta chiedendo la collaborazione di tutti i team europei per consentire il ritorno a casa di atlete e atleti attualmente residenti nelle zone colpite dalla pandemia.

UYBA Volley comunica dunque che le proprie giocatrici Karsta Lowe e Haleigh Washington sono in partenza per gli Stati Uniti e augura loro il meglio in questo momento particolarmente complicato.

Karsta Lowe: “È stato difficile prendere questa scelta, ma credo che devo stare vicino alla mia famiglia in questo momento. Mi sento triste ad andare via da Busto Arsizio e lasciare le mie compagne, spero di poter tornare presto. Grazie a tutti, per tutto“.

Haleigh Washington: “Non avremmo mai pensato di trovarci in questa situazione: siamo molto lontane dai nostri cari e crediamo sia meglio stare loro vicine. Come Karsta anche io adoro la UYBA e i nostri tifosi: peccato interrompere così la stagione, era tutto perfetto qui, grazie a tutto lo staff e al presidente Giuseppe Pirola. Ci vediamo alla prossima!“.

Conclude il presidente Giuseppe Pirola: “Dispiace doverci salutare così, ma sono giorni in cui la parola normalità non esiste e dobbiamo farcene una ragione per un po’ di tempo. Dico ciao, arrivederci a presto, a due delle atlete più forti e professionali che abbiamo qui a Busto Arsizio. Capisco la situazione e non posso che avallare la loro scelta di preservare al massimo la salute tornando a casa. Le abbraccio virtualmente“.

(fonte: Cev.eu)