Di Redazione

Isolamento domiciliare fiduciario per la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora che di ritorno dalla trasferta di Piacenza osserva quanto imposto dall’ordinanza del Presidente della Regione Lazio e dalla Asl di competenza.

“Di rientro dalla trasferta dello scorso week end a Piacenza – spiega il presidente dell’Argos Volley, Enrico Vicini -, dopo aver adempiuto all’ordinanza del Presidente della Regione Lazio – che obbligava tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso nella Regione Lazio provenienti da varie province tra cui appunto quella piacentina, alla comunicazione di tale circostanza -, tutti i partecipanti hanno dovuto osservare la permanenza domiciliare con il divieto di spostamenti, restando inoltre raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione. La permanenza domiciliare prevede l’isolamento domiciliare fiduciario della durata di quattordici giorni durante i quali si è tenuti a restare in casa e non uscirne per alcun motivo, monitorare le condizioni generali di salute misurando la temperatura corporea due volte al giorno, ma soprattutto isolarsi il più possibile dai familiari con i quali si condivide lo stesso tetto. Qualora, nell’arco di questo periodo, sopraggiungessero sintomi oramai noti a tutti, diventerebbe necessario contattare tempestivamente le autorità di competenza. Attualmente, fortunatamente, nessuna delle diciannove persone in isolamento, presenta problematiche. Ho ringraziato personalmente, e ci tengo a ribadirlo pubblicamente, tutti gli atleti e lo staff tecnico per la compostezza con la quale stanno affrontando il momento sicuramente non facile”.

(Fonte: comunicato stampa)