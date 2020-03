UnitiNellaPartitaPiùImportante: i giocatori di SuperLega uniti per l’emergenza Coronavirus

Di Redazione

Nonostante l’emergenza Coronavirus li stia costringendo a stare lontani dal campo di gioco e dallo spogliatoio, i giocatori di SuperLega hanno deciso di continuare a fare squadra e a “darsi il cinque” anche restando nelle proprie case. Questa mattina è stata infatti ufficialmente aperta l’iniziativa “#UnitiNellaPartitaPiùImportante”, una raccolta fondo organizzata da undici pallavolisti del massimo campionato nazionale di pallavolo maschile in favore del DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE della Presidenza del Consiglio dei Ministri per far fronte alle impellenti necessità di cui tutto il Paese ha bisogno.

Fra i promotori di questa operazione c’è il Capitano di Trentino Volley Simone Giannelli, ma anche Oreste Cavuto, Emanuele Birarelli solo per citare volti noti agli appassionati locali; gli altri pallavolisti che stanno adoperando per veicolare il più velocemente possibile il messaggio sono Michele Baranowicz, Thomas Beretta, Daniele Lavia, Matteo Piano, Davide Saitta, Daniele Sottile, Dragan Travica, Ivan Zaytsev.

Per aderire e donare fondi basta cliccare: www.gofundme.com

Di seguito la scheda di presentazione dell’iniziativa:

#UnitiNellaPartitaPiùImportante

Dopo un muro vincente, prima di un’azione importante. Al rientro da un time out, ma anche dopo una bella difesa. Quante volte ci siamo scambiati un cinque? Quante volte ci siamo abbracciati? Quante volte ci siamo aiutati a rialzarci? Un gesto che ci viene tanto naturale, e che a volte facciamo senza nemmeno pensarci.

Ora il #Coronavirus ci vieta questo gesto. Lo dobbiamo evitare per la nostra stessa sicurezza. Dobbiamo evitare ogni possibile contatto per evitare possibili contagi. Noi amiamo la pallavolo. Abbiamo la fortuna ma anche la responsabilità di giocarla e rappresentarla ai massimi livelli. E vogliamo, sentiamo il dovere, di fare tutto ciò che possiamo per contribuire fattivamente alla lotta che sta combattendo l’intero nostro Paese. Perché vogliamo tornare, presto, a scambiarci ancora quel piccolo gesto che tanto amiamo. Seppur da lontano, anche ora vogliamo virtualmente continuare a darci il cinque. Soprattutto, vogliamo tendere la mano verso chi ne ha più necessità.

Sono tanti gli enti che in questo momento ne avrebbero bisogno. Abbiamo scelto di raccogliere e mettere a disposizione queste risorse al DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE della Presidenza del Consiglio dei Ministri , che quotidianamente affronta le urgenze più importanti e si adopera senza sosta per tutti noi.

La partita più importante, stavolta, non possiamo giocarla noi, in campo. Non la potete seguire voi tifosi, appassionati, sostenitori… né in tv né al palazzetto. Stavolta, per vincere la partita, possiamo giocare solo in questo modo. Facciamo il possibile, ognuno secondo le sue disponibilità, basta davvero poco!

Aiutiamo i nostri campioni, i medici, gli infermieri, la protezione civile. Persone che stanno combattendo, giorno dopo giorno, questo nemico invisibile che minaccia ognuno di noi. Vinciamo con loro questa partita, per tornare poi a giocare le nostre. A scambiarci abbracci e strette di mano sottorete e a bordo campo il prima possibile.

(Fonte: comunicato stampa)