San Giovanni in Marignano rimanda a casa le giocatrici. Itas Martignacco in attesa

Di Redazione

Rompete le righe a San Giovanni in Marignano. Dopo la decisione di ieri di non riprendere gli allenamenti, la Omag ha scelto di rimandare a casa le proprie giocatrici, compatibilmente con le disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza coronavirus. E non sarà un viaggio semplice, perché praticamente tutte le atlete provengono dalle zone più colpite dall’epidemia: 5 dalla Lombardia (Decortes, Lualdi, Coulibaly, Bonelli e Gray), due dal Veneto (Pamio e Mazzon) e due dall’Emilia (Pinali e Saguatti, che però potrebbe restare in zona), oltre alla toscana Bresciani e alle marchigiane De Bellis e Battistoni.

Il presidente Stefano Manconi, dopo la consulta “a distanza” della Lega Pallavolo Serie A Femminile, ha spiegato al Resto del Carlino Rimini: “C’erano posizioni diverse, qualcuno ha proposto pure di chiudere il campionato qua senza dover andare incontro a inutili spese, posizione che non era la nostra. Alla fine ci riaggiorneremo sul finire della prossima settimana, per valutare poi anche un prolungamento della stagione. I problemi maggiori sono per le società che partecipano alla Pool Salvezza, nessuno ovviamente vuole retrocedere d’ufficio“.

Scelta opposta per l’Itas Città Fiera Martignacco. Come riporta il Messaggero Veneto, la società friulana ha sospeso gli allenamenti ma ha chiesto a tutte le atlete di rimanere a Udine, esprimendo parere negativo sul ritorno a casa: “Devo dire – commenta il team manager Roberto Gavazza – che tutte sono state responsabili e disponibili. La società è molto orgogliosa di come le ragazze stanno gestendo la situazione. Credo sia difficile stare lontano dai propri cari in questa situazione, che ci auguriamo possa risolversi presto. Anche coach Gazzotti ovviamente è qui, in attesa di novità“.

E il presidente Bernardino Ceccarelli aggiunge: “Se ci saranno le condizioni, vorremmo concludere la stagione. Siamo disposti a recuperare le gare infrasettimanalmente, anche a maggio e a giugno. Martedì prossimo ci sarà un’altra videoconferenza, e ci attendiamo di sapere come proseguirà la stagione“.