Jenia Grebennikov e le sue invenzioni per allenarsi a casa – (VIDEO)

Di Dania Tuccillo

Quando si è costretti a rimanere a casa si trovano tutti i modi possibili per passare il tempo. Lo sa bene Jenia Grebennikov, libero in forza al Trentino Volley, che si inventa un allenamento in solitaria tra le mura della sua abitazione.

Con l’ausilio di un sacco da boxe e una foto di un muro a tre dei suoi compagni dell’Itas, Grebennikov costruisce un vero e proprio “block” ed è pronto per allenare la difesa.. così a lungo da chiamare il time out!

(Fonte: Instagram Jenia Grebennikov)