Roma Volley vicina ai propri atleti con una guida virtuale degli istruttori RVC

🐺 WOLF INDIVIDUAL TRAINING 🏃‍♀️Il messaggio di Fabio Cavaioli, capo allenatore della serie A femminile e responsabile tecnico del settore giovanile.In questo periodo di sosta forzata, Roma Volley Club vi sarà vicino, proponendo tramite il proprio staff, esercizi di tecnica individuale e di mantenimento fisico che aiutino tutte le atlete del giovanile e, anche, i fans della squadra a non annoiarsi e a continuare in proprio l'attività con la guida virtuale degli istruttori RVC, in attesa di poter tornare in palestra.Abbiamo anche coniato un simpatico hashtag #viemmeappresso con cui potrete taggare i vostri video insieme a #wolfindividualtraining e #lasquadradiroma così da continuare a vivere momenti di condivisione, seri e divertenti, come nella normale quotidianità.Seguiranno altre iniziative tramite le chat dei diversi gruppi giovanili.Seguite le norme preventive, senza paura, con responsabilità, restiamo a casa e tutto si risolverà per il meglio.#GoWolves 💛❤🐺FIPAV FIPAV Lazio Fipav RomaLega Pallavolo Serie A FemminileAcqua & Sapone Rocco GiocattoliProzis Canale 10 Nike Sportswear Molten Italia

