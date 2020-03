Bruno al Taubaté, Lucarelli a Trento: per i media brasiliani è fatta

Di Redazione

Affare fatto, anzi doppio affare. Secondo i media brasiliani – e in particolare il noto opinionista Bruno Voloch – sarebbero già firmati i contratti che nella prossima stagione porteranno Bruno Rezende al Funvic Taubaté e lo schiacciatore Ricardo Lucarelli, che attualmente veste proprio la maglia della squadra campione del Brasile, all’Itas Trentino.

A confermare il prossimo arrivo di Bruno è stato lo stesso Rapha. L’ex regista di Trento, che a 40 anni è ancora una colonna della squadra guidata dal CT brasiliano Renan Dal Zotto, ha dichiarato infatti che il palleggiatore della nazionale “sarà il benvenuto” al Taubaté. Per quanto riguarda Lucarelli, invece, si parla di un contratto biennale con l’Itas; per la sua sostituzione al Funvic, il primo indiziato è Taylor Sander, lo statunitense che è tornato ad allenarsi a fine febbraio dopo un serio infortunio e che nella scorsa stagione aveva giocato proprio in Brasile al Sada Cruzeiro.

(fonte: Estadao)