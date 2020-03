Pippo Callipo dopo la sospensione: “Una scelta giusta e doverosa”

Di Redazione

La Consulta di SuperLega, riunitasi con urgenza, ha deciso di adeguarsi alla sospensione delle competizioni sportive sino al 3 aprile, in attesa che il governo recepisca con apposito decreto la delibera del CONI.

Pippo Callipo, presidente della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, commenta così al termine dell’assemblea: “Sospendere il Campionato è stata la decisione più saggia a cui potevamo giungere in un momento così delicato per tutti. Era nostro obbligo adoperarci per la salvaguardia della salute dei nostri atleti e degli addetti ai lavori che sarebbero stati coinvolti anche con lo svolgimento delle partite a porte chiuse. Non abbiamo pensato solo a quanti popolano l’universo del volley ma alla tutela dell’intero territorio. Gli spostamenti e l’ospitalità delle squadre provenienti da altre zone del Paese, infatti, avrebbero potuto solo aumentare il contagio del Coronavirus“.

Alla luce di tale disposizione la Tonno Callipo Calabria non disputerà le partite in programma nel mese di marzo.

(fonte: Comunicato stampa)