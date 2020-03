Marsala, il presidente Alloro: “Il rinvio della gara all’ultimo minuto ci ha spiazzati”

Di Redazione

Erano già pronte a scendere in campo la Sigel Marsala e il Cuore di Mamma Cutrofiano per la gara valida per la quinta giornata della Pool Salvezza di A2 Femminile. Il comunicato di sospensione da parte delle Lega di tutti i campionati, come dichiarato il presidente marsalese Alloro al “Giornale di Sicilia”, ha spiazzato la società siciliana, che si apprestava a giocare rigorosamente a “porte chiuse” come da disposizioni.

«Il rinvio della gara all’ultimo minuto – osserva il presidente Alloro – ci ha spiazzati. Ci siamo riuniti in palestra assieme alle ragazze e concordato il da farsi per i prossimi giorni visto che verosimilmente non si giocherà nemmeno domenica. Ci alleneremo in palestra, ma rigorosamente a porte chiuse per come abbiamo chiesto a tutte le ragazze di evitare, nel tempo libero, posti affollati e di attenersi a tutte le altre direttive del decalogo diramato dal Ministero della Salute. Il momento è particolare e molto delicato. E le società devono vigilare sull’osservanza delle regole da parte delle proprie tesserate. Sapremo forse in settimana quando si potrà ricominciare e quando potranno essere recuperate le gare saltate contro Montale e Cutrofiano».