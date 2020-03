I numeri della 10a Giornata di Ritorno. Tre partite terminate al tie break e due non disputate. Vernon-Evans best scorer

Di Redazione

In archivio un’altra giornata di Superlega in un clima che continua ad essere “surreale” e dove vige ancora la disposizione di giocare a “porte chiuse”. Tre partite terminate al tie break, una in quattro set mentre due non disputate. Un weekend dove Ravenna ha messo in mostra la forza di tutti i suoi giovani giocatori. Ecco i numeri nel dettaglio della 10a giornata di ritorno.

LA GARA PIÙ LUNGA: 02.29

Top Volley Cisterna – Calzedonia Verona (2-3)

LA GARA PIÙ BREVE: 01.25

Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza (3-1)

IL SET PIÙ LUNGO: 00.36

3° Set (27-25) Top Volley Cisterna – Calzedonia Verona

IL SET PIÙ BREVE: 00.23

2° Set (25-18) Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza

I TOP DI SQUADRA

ATTACCO: 53,3 %

Leo Shoes Modena

RICEZIONE: Perf. 38,9%

Consar Ravenna

MURI VINCENTI: 14

Calzedonia Verona

Cucine Lube Civitanova

PUNTI: 83

Top Volley Cisterna

BATTUTE VINCENTI: 8

Itas Trentino

Top Volley Cisterna

I TOP INDIVIDUALI

PUNTI: 28

Sharone Vernon-Evans

ATTACCHI PUNTO: 24

Jean Patry (Top Volley Cisterna)

SERVIZI VINCENTI: 5

Yacine Louati (Vero Volley Monza)

MURI VINCENTI: 5

Aleks Grozdanov (Consar Ravenna)

I MIGLIORI

Yoandy Leal (Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino)

Matey Kaziyski (Top Volley Cisterna – Calzedonia Verona)

Micah Christenson (Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza)

Francesco Recine (Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria)

Prossimo turno

Recuperi 9a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 11 marzo 2020, ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano

Mercoledì 11 marzo 2020, ore 20.30

Calzedonia Verona – Consar Ravenna

Kioene Padova – Gas Sales Piacenza

11a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Sabato 14 marzo 2020, ore 18.00

Gas Sales Piacenza – Allianz Milano

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Cisterna

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport, diretta streaming Raiplay.it

Calzedonia Verona – Leo Shoes Modena

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Vero Volley Monza

Kioene Padova – Consar Ravenna

Recuperi 9a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 18 marzo 2020, ore 20.30

Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport, diretta streaming Raiplay.it

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Sir Safety Conad Perugia Diretta Eleven Sports

Itas Trentino – Top Volley Cisterna Diretta Eleven Sports

Pillole statistiche. La Consar Ravenna vince al fotofinish: Recine letale

Nonostante il deserto Pala De Andrè, la Consar Ravenna e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia non hanno regalato spettacolo rispondendo colpo su colpo ad ogni punto. A spuntarla sono proprio i ragazzi di casa, che battono la compagine calabrese per 3-2, quasi fotocopiando la partita del Girone di Andata. Stesso risultato, stesso parziale del tie break e stessa vincitrice. Questa volta, però, la Consar Ravenna mette in campo il proprio asso nella manica che si è rivelato letale: il giovane schiacciatore classe ’99 Francesco Recine. Il ragazzo, dopo le passate due stagioni al Club Italia Crai Roma, approda in SuperLega Credem Banca per vestire i colori della Consar Ravenna e nello stesso anno esordisce anche in Nazionale maggiore. Sostituito all’olandese Ter Horst, Recine si carica la squadra sulle spalle e compie una prestazione a dir poco sorprendente. Per lui 16 punti col 67% in attacco, 2 muri, 2 ace e il 24% di ricezione perfetta. Alla fine della gara viene eletto Mvp del match.

Big in SuperLega

Yoandy Leal (Cucine Lube Civitanova): 25 punti col 60% in attacco, 3 muri e il 15% di ricezione perfetta.

Uros Kovacevic (Itas Trentino): 24 punti col 40% in attacco, 1 muro, 2 ace e il 16% di ricezione perfetta.

Jean Patry (Top Volley Cisterna): 24 punti col 49% in attacco.

Stephen Boyer (Calzedonia Verona): 25 punti col 48% in attacco, 2 muri e 1 ace.

Matey Kaziyski (Calzedonia Verona):23 punti col 51% in attacco, 3 muri, 2 ace e i 31% di ricezione perfetta.

Sharone Vernon Evans (Consar Ravenna): 28 punti col 48% in attacco, 3 muri e 2 ace.

Aboubacar Drame Neto (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): 25 punti col 43% in attacco, 3 muri e 2 ace.

Best Cambio: Francesco Recine (Consar Ravenna): 16 punti col 67% in attacco, 2 muri, 2 ace e il 24% di ricezione perfetta.

Best Middle Blocker: Barthelemy Chinenyeze (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): 14 punti col 59% in attacco, 2 muri e 1 ace.

Best Setter: Simone Giannelli (Itas Trentino) 5 punti col 67% in attacco, 2 muri e 1 ace.

Micah Christenson (Leo Shoes Modena): 5 punti col 50% in attacco, 3 muri e 1 ace.

Best Libero: Domenico Cavaccini (Top Volley Cisterna): 7 ricezioni perfette (26%).

(Fonte: comunicato stampa)