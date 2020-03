Attività sospesa, nasce l’iniziativa Volley Home Game

Di Redazione

L’idea è nata da Eugenio Gollini, presidente del comitato territoriale Fipav Modena, per mantenersi allenamento in questi giorni di sosta forzata, causa l’emergenza COVID-19, con degli istruttori d’eccezione

“Cari Presidenti,

cari amici della pallavolo modenese,

le attività organizzate dal Comitato di Modena sono sospese e tali rimarranno per un periodo che ad oggi nessuno di noi è in grado di prevedere. Alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro dell’8 marzo 2020 certamente non inizieranno prima del 3 aprile.

Il quadro normativo non consente nemmeno gli allenamenti, salvo eccezioni per l’altissimo livello, che nel nostro territorio erano comunque già stati sospesi pressoché ovunque. Abbiamo la certezza che sia fondamentale, attraverso tutti gli strumenti e i mezzi che la tecnologia ci offre, “rimanere in contatto” e proporre alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi delle attività ludico/sportive da svolgere sia a casa che all’aria aperta. Da lunedì 9 marzo inizia un nuovo gioco che vorremmo fare, coinvolgendo tutte le nostre società: il VOLLEY HOME GAME!

Come anticipato giovedi scorso stiamo realizzando una serie di video che diffonderemo sui nostri canali. Sito Web, Facebook, Instagram e anche sui nuovi canali Youtube e Tik Tok.

A partire da oggi, lunedì 9 marzo, verso le ore 12 proporremo una piccola serie di esercizi/giochi che vi chiediamo di diffondere ai vostri ragazzi integrandoli, se ne avete la possibilità, con indicazioni e proposte dei vostri tecnici che, a loro volta, potranno interagire con noi attraverso i nostri social.

Andrea Sala condurrà ogni puntata e ogni giorno sarà con noi un amico diverso. Al momento hanno già dato piena disponibilità:

Alessandro Guazzaloca (preparatore atletico Itas Diatec Trentino)

Andrea Anastasi (ex ct dell’Italia maschile, allenatore Onico Varsavia)

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Diatec Trentino)

Davide Baraldi (allenatore in 2^ Igor Gorgonzola Novara)

Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza)

Giovanni Guidetti (allenatore Vakifbakl Istanbul, ct della Turchia femminile)

Ivan Zaytsev (opposto Le Shoes Modena)

Julio Velasco (direttore tecnico Federvolley del settore giovanile, allenatore campione del Mondo con l’Italia)

Lorenzo Tubertini (allenatore Top Volley Cisterna)

Massimo Barbolini (allenatore Igor Gorgonzola Novara)

Stefano Tagliazzucchi (preparatore atletico Igor Gorgonzola Novara)

Staff e giocatrici di Volley Academy Sassuolo (serie A2 femminile)

Staff e Giocatori di Modena Volley (Superlega)

L’occasione è importante per conoscere meglio questi amici che stanno scrivendo la storia della pallavolo e che ringraziamo per la sensibilità e disponibilità dimostrata”.

(Fonte: comunicato stampa)