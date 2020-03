Rinviata a data da destinarsi VBC Casalmaggiore-UYBA Busto Arsizio

Di Redazione

La notizia viene ufficializzata da un post sulla pagina ufficiale della VBC èPiù Pomì Casalmagiore che intorno alle 13.20 pubblica questo comunicato.

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI LA PARTITA VBC – UYBA BUSTO

E’ stata rinviata, di comune accordo tra Vbc e Busto, con l’avallo di Lega Volley, la partita di Serie A1 tra VBC e UYBA BUSTO, in programma oggi alle ore 17,00 al palaRadi di Cremona.

Al momento non è dato sapere delle altre partite in programma nelle serie maggiori maschili e femminili in Lombardia o nelle quattordici province sottoposte alle restrizioni che sono diventate ufficiali con la pubblicazione del nuovo decreto del Governo per la tutela della salute pubblica sul contagio dal coronavirus, pubblicato poco dopo le ore 13.00 sulla Gazzetta Ufficiale.

(Fonte: CasalmaggioreFB)