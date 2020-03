Riparte il campionato con il derby Invent San Donà – HRK Motta

Di Redazione

Dopo lo stop di metà febbraio, il campionato di serie A3 riprende con la 9a giornata di ritorno (l’ottava verrà recuperata il 29 marzo).

Nel rispetto delle linee guida pronunciate dal Governo, però, tutti i match disputati in questo periodo, compreso il derby di domani con l’HRK Motta di Livenza, verranno disputati a porte chiuse, senza quindi il prezioso supporto e incitamento dei supporters delle compagini sportive.

A commentare il surreale clima è lo stesso coach dell’Invent San Donà di Piave, Michele Totire «La preoccupazione per quello che sta succedendo c’è, anche perché siamo in Veneto, che è una zona molto toccata da questa epidemia. I ragazzi quindi sentono la preoccupazione, che arriva anche dai media, e si preoccupano, come pure i loro cari. Quando ci alleniamo però, e la palla è in movimento, ci concentriamo su quello e per un po’ ci dimentichiamo di quello che c’è all’esterno».

Anche sulla decisione di disputare gli incontri a porte chiuse per la serie A3, mentre ricordiamo la Serie B e i campionati giovanili sono fermi, Totire interviene «È un peccato che la società lavori tanto per creare un’affezione nel pubblico, per portare i tifosi al palazzetto, e poi ci tocchi giocare a porte chiuse, perché durante gli incontri i nostri sostenitori si sono fatti veramente sentire, anche dal punto di vista motivazionale».

Venendo però all’incontro, Totire è consapevole della difficoltà del match «domani giochiamo una partita difficile, una delle quattro decisive per la stagione. Il Motta è una buona squadra, che si trova a ridosso della zona play-off e che ha da poco cambiato allenatore. Sarà un po’ diversa da quella che abbiamo affrontato all’andata, ma noi ci siamo allenati molto bene in questo periodo e la affronteremo al meglio. I ragazzi sanno che per affrontare impegni del genere serve prima di tutto il cuore, e portare in campo il giusto atteggiamento, supportato dalla buona tattica e dal duro allenamento che facciamo in palestra».

Il Fontebasso di Noventa sarà dunque pronto, domani sera, per ospitare a porte chiuse l’HRK Motta di Livenza.

Ad arbitrare l’incontro saranno Stefano Nava di Villasanta, e Piera Usai di Cagliari.

Tutti i tifosi potranno seguire il match nella diretta streaming della lega, dalle ore 18.00, nel portale legavolley.tv

(Fonte: comunicato stampa)