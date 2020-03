La Fipav rinvia il Consiglio Federale in Calabria per l’emergenza coronavirus

Di Redazione

L’emergenza causata dal coronavirus Covid-19, oltre a creare grossi problemi all’attività sportiva su tutto il territorio nazionale, ha rallentato anche le attività della Federazione Italiana Pallavolo. È stata rinviata, infatti, a data da destinarsi la riunione del Consiglio Federale che avrebbe dovuto svolgersi in Calabria nei giorni di giovedì 12 e venerdì 13 marzo al Popilia Country Resort di Maierato (Vibo Valentia).

L’appuntamento con il Consiglio Federale, fortemente voluto dal presidente della Fipav Calabria Carmelo Sestito, è stato solamente rinviato e appena le condizioni lo consentiranno si svolgerà, come previsto, sul territorio della regione. Tuttavia, venerdì 13 marzo arriverà in Calabria il vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, per tenere una serie di incontri istituzionali con i rappresentanti della Federazione regionale e dei Comitati Territoriali. Sul tavolo del confronto, l’evolversi della situazione legata all’emergenza Covid-19 che sta rallentando l’attività sportiva in tutto il paese.

(fonte: Comunicato stampa)