Folie: “Atmosfera stranissima, non è stato facile”. Bechis: “Preoccupate per il futuro”

Di Redazione

Clima surreale al Palaverde, a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. Dopo la nettissima vittoria su Brescia per 3-0, le pantere dell’Imoco Volley Conegliano provano a sdrammatizzare salendo loro stesse sugli spalti per sostituire i tifosi, ma l’atmosfera è indubbiamente pesante anche per le notizie dei nuovi provvedimenti governativi che allargano la “zona rossa” a tutta la Lombardia e altre 11 province, tra cui Treviso.

“Non penso di aver mai giocato a porte chiuse – ricorda Raphaela Folie, nel giorno del suo ventinovesimo compleanno – è una cosa stranissima, e noi forse lo sentiamo più di altri perché di solito abbiamo un palazzetto sempre pieno. Non è facile caricarsi in un’atmosfera del genere, ma noi siamo state brave fin dall’inizio a imporre il nostro gioco e abbiamo fatto un bel risultato. Fare programmi in questo momento è difficile: quando ci danno l’ok per giocare, noi siamo pronte. Mando un abbraccio virtuale a tutti i tifosi, speriamo di rivederci presto“.

“Non è bello vedere un Palaverde così – commenta Daniele Santarelli – è surreale. Abbiamo provato a sdrammatizzare un po’ in questi giorni, ma è indubbiamente una situazione difficile. Stiamo cercando di fare quello che sappiamo fare meglio per intrattenere la gente; per noi questo è un lavoro, ma abbiamo anche l’importante responsabilità di far divertire le persone, perché questo è uno dei motivi per cui si fa sport. Cercheremo di andare avanti il più possibile, mi auguro di poter lavorare serenamente“.

Anche l’ex di turno Marta Bechis è sconcertata: “Non ho mai visto questo palazzetto completamente vuoto neanche durante gli allenamenti. Per noi è stato stranissimo. C’è molta preoccupazione per il futuro del campionato italiano e della nostra stagione, ma non possiamo fare altro che attendere, speriamo di rivederci in occasioni migliori“.

