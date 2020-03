Exacer Montale, il campionato riprende dalla Campania: scontro diretto con Baronissi

Di Redazione

Dopo un week-end di stop a causa dell’emergenza sanitaria legata al “COVID-19”, il Campionato di Serie A2 femminile riapre i battenti ad atlete, staff e società. Si riprende a giocare ma senza la presenza di pubblico almeno fino al prossimo 3 aprile: è questa la decisione del Governo per provare a contrastare la diffusione del virus. La Poule “Salvezza” riparte dalla 5ª giornata, l’ultima del girone di andata. L’Exacer Montale sarà di scena in Campania, sul taraflex di Pontecagnano Faiano (SA) contro le padrone di casa della P2P Smilers Baronissi. Per quanto riguarda il turno scorso, invece, le sfide si recupereranno tra l’11 e il 26 marzo (sarà proprio la sfida tra Exacer Montale e Sigel Marsala, giovedì 26 marzo, a chiudere la serie di recuperi).

Sarà una sfida ad alta intensità quella fra campane ed emiliane, con l’Exacer Montale che si ritroverà di fronte una squadra che fin qui, nella Poule “Salvezza” è stata impeccabile. Tre vittorie su tre, di cui due sul taraflex di casa, accompagnate da prestazioni pressoché perfette. Nerofuxia che però sono consapevoli di quanto fatto due settimane fa in quel di Macerata, dove nessuno aveva scommesso sulla vittoria dell’Exacer. Tre punti che hanno rilanciato in classifica le ragazze di coach Tamburello, riaprendo le porte della salvezza diretta che a questo punto non è più un obiettivo tanto distante. In classifica, con tre punti in più rispetto a Montale, c’è proprio la P2P Smilers Baronissi di coach Barbieri, che in questo momento sarebbe salva. Per questo motivo, dunque, si parla di un vero e proprio scontro diretto. Nonostante la chiusura di alcune strutture in Emilia, l’Exacer Montale si è comunque allenato senza problemi fin dopo la trasferta di Macerata, e si presenterà alla sfida in Campania senza problemi di formazione. La squadra del presidente Barberini è partita per la Campania alle 9:30 di questa mattina in pullman, e nella mattinata di domani (ore 10:30) è prevista la rifinitura sul taraflex di Pontecagnano Faiano (SA).

La presentazione del match, in casa Exacer, è del libero Amelia Bici che ha parlato così della trasferta in terra campana. “La vittoria contro Macerata ha portato molto buon umore in casa Montale, peccato che a poche ore dalla partita siamo venute a conoscenza del fatto che il turno successivo non si sarebbe giocato. Dopo una tale vittoria si spera di poter cavalcare l’onda, ma lo stop di campionato rischia di interrompere il ritmo che speriamo di aver trovato. Ora sta a noi dimostrare che abbiamo fatto un salto di qualità. L’emergenza COVID-19? In un primo momento non sapevamo se le palestre sarebbero state disponibili, quindi non eravamo certe del fatto che ci saremmo riuscite ad allenare. Per fortuna l’attività ha ripreso in breve il suo regolare svolgimento. Ora come ora quello che sta succedendo al di fuori della palestra non sta in alcun modo intaccando la nostra attività, anzi, continuiamo ad allenarci sempre con lo stesso spirito per poterci preparare al meglio per i match a venire. I tre punti contro Macerata? Sono stati un po’ inaspettati, ma senz’altro voluti. Abbiamo disputato una grande gara, con pochissime sbavature e una delle migliori prestazioni a muro. Siamo contentissime del gioco che abbiamo mostrato, perché è frutto del grande lavoro che facciamo durante la settimana. La vittoria ha portato una gran ventata di serenità, ma soprattutto tre bellissimi punti che hanno smosso un po’ la nostra posizione in classifica. Questo ci fa ben sperare in ottica salvezza, ma sappiamo benissimo che la competizione è molto intensa: si salva chi ha più coraggio di lottare, ma sono sicura che noi saremo lì, in prima fila. La sfida contro Baronissi? Quello di Pontecagnano Faiano è un campo difficile e sappiamo che loro si stanno portando dietro una lunga striscia di vittorie. A prescindere dalla squadra avversaria sarà una gara importante per noi, sarà una prova di maturità; dopo una stagione di alti e bassi, vogliamo dare senz’altro prova della continuità al nostro gioco. Giocare a porte chiuse? Sarà molto strano, perché si sa, il pubblico è il settimo giocatore in campo. Questo porterà ad una partita ad armi completamente pari; noi cercheremo di portare il nostro miglior gioco, poi le cose verranno da sé.”

Il fischio d’inizio tra P2P Smilers Baronissi ed Exacer Montale è fissato per le ore 17:00 di domani, domenica 8 marzo, presso il Palazzetto dello Sport “S. Antonio” di Pontecagnano Faiano (SA). Gli arbitri del match saranno Marco Colucci e Pierpaolo Di Bari. Per chi non potrà assistere alla partita dal vivo, sarà disponibile la diretta streaming del match sulla pagina Facebook “Pallavolo Montale“.

(Fonte: comunicato stampa)