A3 maschile: Prata tenta lo sgambetto a Porto Viro. Videx per i record

Di Redazione

Si riaccendono i riflettori sulla A3 Credem Banca. Dopo la Finale della Del Monte® Coppa Italia A2/A3 e il rinvio dell’8a di ritorno al 29 marzo, la terza serie nazionale ricomincia a porte chiuse dalla 9a di ritorno sabato 7 e domenica 8 marzo. Alla vigilia del turno Porto Viro guida il Girone Bianco, Grottazzolina domina il Girone Blu.

Girone Bianco

Sabato 7 marzo, alle 20.30, si giocano gli anticipi Tinet Gori Wines Prata di Pordenone – Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro e UniTrento – ViViBanca Torino. Domenica 8 marzo sono in programma quattro partite alle 18.00. Il tecnico Roberto Pascucci, successore di Andrea Radici, debutta alle redini della Gibam Fano in casa con la Gamma Chimica Brugherio, mentre al PalaFonteBasso di Noventa di Piave va in scena il derby veneto tra Invent San Donà di Piave e la HRK Motta di Livenza. La Tipiesse Cisano Bergamasco, terza forza in classifica, ospita il fanalino di coda Mosca Bruno Bolzano. La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo cerca di risalire la china tra le mura amiche contro la GoldenPlast Civitanova, seconda della classe.

Girone Blu

Squadre in campo domenica 8 marzo a eccezione della goEnergy Corigliano – Rossano di Pasquale Bosco. Avimecc Modica ed Emra Foods Ottaviano anticipano alle 16.00. Gli altri quattro match si giocano alle 18.00. La capolista Videx Grottazzolina va al PalaVitaletti contro i padroni di casa della Gestioni&Soluzioni Sabaudia. La Menghi Macerata insegue il poker di vittorie consecutive contro il fanalino di coda BCC Leverano, che non gioca un match ufficiale dal 9 febbraio. Aurispa Alessano e Roma Volley Club si sfidano per tornare al successo dopo un periodo di magra. La Maury’s ComCavi Tuscania, prima inseguitrice della Videx, è a -15 dalla vetta e accoglie la Golem Palmi, sesta in classifica dopo il blitz a Tricase.

9a Giornata di Ritorno Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco

Sabato 7 marzo 2020, ore 20.30

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone – Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro (Cecconato-Serafin)

UniTrento – ViViBanca Torino (Licchelli-Bellini)

Domenica 8 marzo 2020, ore 18.00

Gibam Fano – Gamma Chimica Brugherio (Dell’Orso-Laghi)

Invent San Donà di Piave – HRK Motta di Livenza (Nava-Usai)

Tipiesse Cisano Bergamasco – Mosca Bruno Bolzano (Sessolo-Mesiano)

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – GoldenPlast Civitanova (Ros-Cavicchi)

Classifica Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 40, GoldenPlast Civitanova 37, Tipiesse Cisano Bergamasco 36, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 33, HRK Motta di Livenza 30, UniTrento 26, Gibam Fano 25, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 25, Gamma Chimica Brugherio 21, Invent San Donà di Piave 21, ViViBanca Torino 19, Mosca Bruno Bolzano 11

9a Giornata di Ritorno Serie A3 Credem Banca – Girone Blu

Domenica 8 marzo 2020, ore 16.00

Avimecc Modica – Emra Foods Ottaviano (Nicolazzo-Cavalieri)

Domenica 8 marzo 2020, ore 18.00

Gestioni&Soluzioni Sabaudia – Videx Grottazzolina (Capolongo-Pasciari)

Menghi Macerata – BCC Leverano (Salvati-Toni)

Aurispa Alessano – Roma Volley Club (Stancati-Gaetano)

Maury’s Com Cavi Tuscania – Golem Palmi (De Vittoris-Somansino)

Turno di Riposo: goEnergy Corigliano Rossano

Classifica Serie A3 Credem Banca – Girone Blu

Videx Grottazzolina 48, Maury’s Com Cavi Tuscania 33, Menghi Macerata 30, Roma Volley Club 28, Emra Foods Ottaviano 26, Golem Palmi 24, goEnergy Corigliano-Rossano 22, Aurispa Alessano 21, Gestioni&Soluzioni Sabaudia 17, Avimecc Modica 14, BCC Leverano 7.

1 incontro in più: Maury’s Com Cavi Tuscania, Golem Palmi, goEnergy Corigliano-Rossano, Avimecc Modica

(Fonte: Lega Pallavolo Maschile)