L’HRK Motta ospite dell’Invent Volley San Donà nel derby veneto

Di Redazione

Come deciso dagli organi competenti si torna in campo, tutti però a porte chiuse in un turno di campionato che si preannuncia purtroppo insolito e surreale. L’HRK Motta di coach Lorizio sarà ospite dell’Invent Volley San Donà in un derby che purtroppo dovrà fare a meno di uno degli ingredienti principali quando si parla di spettacolo e cioè il pubblico.

Entrambe le formazioni arrivano da due trasferte in quello che ad oggi è stato l’ultimo turno di campionato, ovvero la settima giornata. I leoni erano ospiti a Fano dove sono riusciti a spuntarla vincendo per tre a zero, l’INVENT Volley San Donà invece era a Brugherio ospite dei Diavoli Rosa che si sono imposti sui veneziani per 3 a 0. Alla luce di questi ultimi risultati la classifica recita: HRK Motta quinta forza del campionato a quota 30 punti (a +4 su Trento che in questo turno ospiterà Torino), mentre San Donà occupa il decimo posto a 21 punti.

Michele Totire dovrebbe far scendere i suoi con Sladecek al palleggio e Bellei opposto, Margutti e Cristofaletti attaccanti di posto quattro, Cioffi e Favaretto al centro e Santi libero. “El comandante” Lorizio con ogni probabilità risponderà con Visentin in regia e Albergati sulla sua diagonale, Scaltriti e Pinali in banda, Zanini e Moretti centrali e Lollato libero.

Il campionato riparte anche se a porte chiuse, si torna almeno in campo (se non in tribuna) per cercare anche di trovare quella normalità che ti accorgi quanto sia importante fin quando non viene a mancare.

Diretta streaming su legavolley.tv domenica 08 marzo alle 18.00. Arbitrano Nava e Usai.

(Fonte: comunicato stampa)