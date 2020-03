GoldenPlast, Paoletti: “Dopo tutti questi giorni senza gare ufficiali sarà un nuovo inizio a Cuneo”

Di Redazione

Nona giornata di ritorno a porte chiuse in Serie A3 Credem Banca per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Una contromisura che in Regular Season sarà replicata in tutti i palazzetti fino al 3 aprile.

Domenica 8 marzo, alle 18.00, la GoldenPlast Civitanova scenderà in campo al PalaUbiBanca, in Piemonte, contro i padroni di casa della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. Il centrale Gabriele Maletto, infortunato, partirà con il gruppo per restare al fianco dei compagni. Un’altra tegola è la possibile assenza del laterale Paolo Di Silvestre. Il capitano, infatti, in settimana non è riuscito ad allenarsi per un fastidio alla schiena.

Secondi in classifica nel Girone Bianco a tre punti dalla capolista Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro, rivale che giocherà a Prata nell’anticipo di sabato, gli uomini di Gianni Rosichini tornano a disputare una partita ufficiale dopo il weekend di pausa per la Finale di Del Monte® Coppa Italia A2/A3 e dopo un fine settimana ai box per il rinvio dell’ottavo turno con la Tipiesse Cisano Bergamasco (match da recuperare domenica 29 marzo).

Nel girone di ritorno il sestetto marchigiano ha perso soltanto una gara, nel sesto turno sul campo dell’Invent San Donà di Piave. Un risultato riscattato pochi giorni dopo nel proprio quartier generale dell’Eurosuole Forum contro l’insidiosa UniTrento. La formazione di Cuneo, invece, è ottava e ha accumulato 12 punti di ritardo dalla GoldenPlast dopo aver perso le ultime tre partite giocate: a Cisano, in casa contro Bolzano e sul campo di Prata.

Ex in Serie A: Cristian Casoli, indisponibile negli ultimi match di Cuneo, ha vinto i Play Off di Serie A2 in biancazzurro nel 2014/15 quando il titolo sportivo era del Volley Potentino.

Opposto Matteo Paoletti: “Siamo pronti per giocare. La possibile assenza di Paolo ci priverebbe di un elemento importantissimo, ma abbiamo validi schiacciatori nel roster che possono dare un grande contributo. Dopo tutti questi giorni senza gare ufficiali sarà un nuovo inizio a Cuneo. La sosta in parte è stata rigenerante, ma ci ha tolto il ritmo partita. Visto che nel girone di ritorno siamo andati bene, la speranza è di rimetterci in moto con lo stesso spirito. Non siamo preoccupati per l’emergenza Coronavirus, ma ne parliamo e ci chiediamo che tipo di validità possa assumere il torneo in caso di atleti ammalati o di una squadra in quarantena. In un momento come questo è ancora più importante restare concentrati”.

GLI AVVERSARI: Dopo la chiusura del Piemonte Volley, un gruppo di sostenitori ha preso in mano la società storica del Cuneo VBC per salvaguardare la rinomata cantera cuneese. Nel 2015 il Club è ripartito dalla B, mantenendo la categoria per tre stagioni, fino all’acquisizione dei diritti di A2 dalla Polisportiva Campeginese lo scorso anno con approdo finale agli Ottavi dei Play Off A2. Il torneo di A3 Credem Banca si è aperto bene per i giganti piemontesi, che poi hanno però accusato una flessione. Il tecnico è sempre Roberto Serniotti, assistito da Francesco Revelli. Il team è formato da un mix di atleti esperti ed emergenti. Confermato il capitano Emiliano Cortellazzi, affiancato da Andrea Testa al palleggio.

L’opposto tedesco Marvin Prolingheuer, ex Gioia del Colle, dà spessore all’attacco. Di breve durata la permanenza del secondo opposto Manuel Beghelli, sostituito a metà dicembre da Claudio Paris. Al centro la colonna portante, il cuneese Edoardo Picco, e gli innesti Nicholas Sighinolfi, classe ’94, già campione italiano e belga in carriera, e Leonardo Focosi, nella scorsa stagione alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Confermato lo schiacciatore Andrea Galaverna, mentre è un ritorno importante quello dell’ex biancazzurro Cristian Casoli. A sostegno del reparto la riconferma di Luca Chiapello e il ritorno di Simone Oberto. A difendere il campo biancoblù il libero Massimiliano Prandi, ancora al fianco di Samuele Armando.

ARBITRI: Vittorio Ros (CE) e Simone Cavicchi (SP).

PRECEDENTI: Civitanova ha vinto 3-1 all’andata nell’unico precedente.

IL MATCH IN TV: La gara sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su Legavolley.tv (www.legavolley.tv), sito a cura di GeniusLive.

9a Giornata di Ritorno Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco

Sabato 7 marzo 2020, ore 20.30

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone – Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro

(Cecconato-Serafin) Diretta Legavolley.tv

Addetto al Video Check: Cardoville Segnapunti: Tajariol

UniTrento – ViViBanca Torino

(Licchelli-Bellini) Diretta Legavolley.tv

Addetto al Video Check: Miggiano Segnapunti: Pernpruner

Domenica 8 marzo 2020, ore 18.00

Gibam Fano – Gamma Chimica Brugherio

(Dell’Orso-Laghi) Diretta Legavolley.tv

Addetto al Video Check: La Delia Segnapunti: Cetraro

Invent San Donà di Piave – HRK Motta di Livenza

(Nava-Usai) Diretta Legavolley.tv

Addetto al Video Check: Spiazzi Segnapunti: Colavolpe

Tipiesse Cisano Bergamasco – Mosca Bruno Bolzano

(Sessolo-Mesiano) Diretta Legavolley.tv

Addetto al Video Check: Fichera Segnapunti: Ricci

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – GoldenPlast Civitanova

(Ros-Cavicchi) Diretta Legavolley.tv

Addetto al Video Check: Minelli Segnapunti: Ruberto

Classifica Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco: Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 40, GoldenPlast Civitanova 37, Tipiesse Cisano Bergamasco 36, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 33, HRK Motta di Livenza 30, UniTrento 26, Gibam Fano 25, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 25, Gamma Chimica Brugherio 21, Invent San Donà di Piave 21, ViViBanca Torino 19, Mosca Bruno Bolzano 11

