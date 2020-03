Per il Pool Libertas Cantù è ora di tornare in campo, sabato si va a Bergamo per il derby

Di Redazione

Passata la sosta per la Del Monte Coppa Italia, e rinviata la partita in Basilicata contro la Geovertical Geosat Lagonegro, per il Pool Libertas Cantù è ora di tornare in campo.

E la prima partita di questo rush finale del campionato di Serie A2 sarà proprio nella tana dei freschi vincitori della Coppa Italia di Serie A2/A3, l’Olimpia Bergamo, nell’anticipo di sabato sera 7 marzo 2020 alle ore 20.30 al PalaAgnelli della città orobica. I bergamaschi sono reduci da 11 vittorie consecutive nelle due manifestazioni, e galvanizzati dalla vittoria della Coppa nazionale dopo due finali consecutive perse. Questa partita, però, verrà disputata a porte chiuse nel rispetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato in data 01 marzo e riguardante le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Coach Luciano Cominetti presenta così la sfida: “Sabato sera giocheremo a Bergamo dopo che i nostri avversari hanno conseguito un risultato di prestigio come la vittoria della Del Monte Coppa Italia Serie A2/A3. Saranno sicuramente molto carichi. Noi cercheremo di fare la nostra gara, che ha come obiettivo principale la conquista di qualche punto, come sempre. Questo potrebbe aiutarci a riavvicinarci alle squadre che ci precedono in classifica. La partita sarà giocata a porte chiuse: avrà un altro tipo di impatto, ma la motivazione di entrambe le squadre sarà sicuramente alta, e vedremo sicuramente una bella partita”.

GLI AVVERSARI

Coach Alessandro Spanakis può contare sulla diagonale tutta esperienza composta dall’argentino di passaporto italiano Fernando Gabriel Garnica in regia, già vincitore della Serie A2 con la maglia della BCC Castellana Grotte, e il mancino brasiliano Wagner Pereira da Silva opposto. Nel ruolo di schiacciatore abbiamo Dore Della Lunga, altro giocatore dal curriculum lunghissimo e campione d’Italia due stagioni fa con la Sir Safety Perugia, in diagonale all’ex Nicola Tiozzo, con l’altro ex di giornata Alessandro Preti pronto ad entrare. Al centro, perso Alex Erati per infortunio, è l’ex Brescia Gianluca Signorelli a giocare in diagonale ad Antonio Cargioli. Libero Pasquale Fusco, un altro ex bresciano.

COSI’ ALL’ANDATA

La gara di andata al Parini di Cantù ha visto Olimpia Bergamo imporsi per 3-1. Bella prestazione, però, da parte del Pool Libertas, che ha giocato alla pari per tutta la partita contro avversari ben più esperti. La differenza è stata fatta dall’ottima prestazione in battuta dell’opposto orobico Wagner Pereira da Silva, mentre il pari ruolo canturino, il cubano Raydel Poey, è risultato il top scorer dei suoi con 22 palloni a terra.

GLI EX

Tra le fila dei bergamaschi c’è Nicola Tiozzo, che ha indossato la maglia biancoblù nella stagione 2015-2016 in diagonale ad Alessandro Preti, altro ex di turno che ha giocato al Parini anche nella scorsa stagione. Anche il centrale Paolo Alborghetti è un ex-canturino, protagonista della salvezza conquistata contro Brescia nella stagione 2016-2017.

Tra i canturini, Luciano Cominetti si è seduto sulla panchina orobica per cinque anni, e ha conquistato anche una promozione dalla Serie B. Il figlio Roberto ha iniziato la sua carriera pallavolistica proprio in questa società. Anche Riccardo Reggio, arrivato in corsa, ha vestito la maglia bergamasca nella stagione 2011-2012.

CURIOSITÀ

In carriera

A Dario Monguzzi mancano 2 punti per superare quota 1500 in Serie A.

Fischio d’inizio: sabato 7 marzo 2020 alle ore 20.30 al PalaAgnelli di Bergamo

Arbitri: Alessandro Oranelli (Perugia) e Cesare Armandola (Pavia)

Diretta: La gara si diputerà a porte chiuse, ma potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul canale Youtube di Lega Pallavolo Serie A

(Fonte: comunicato stampa)