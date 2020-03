Omag, Ilaria Battistoni: “Ho ripreso ad allenarmi con la squadra, domenica dovrei esserci anch’io”

Di Redazione

Si torna in campo a porte chiuse nel campionato di A2 Femminile e nella Pool Promozione, domenica, ci sarà lo scontro al vertice tra S.Giovanni in Marignano e Delta Informatica Trentino, prime due della classe. “Il Resto del Carlino Rimini” è andato ad intervistare la palleggiatrice Battistoni che è pronta a tornare in campo dopo l’infortunio.

Scalpita, Ilaria Battistoni. Non vede l’ora di poter tornare in campo per dare una mano alla sua Omag. E quel momento, atteso da quasi due mesi, cioè da quel martedì 14 gennaio, quando la palleggiatrice ricadde malamente a terra dopo un salto procurandosi la rottura di due legamenti della caviglia sinistra, è ormai dietro l’angolo.

«E’ stata abbastanza dura – ammette Ilaria -. Mi ero rotta il ginocchio da ragazzina, ma da quando sono a San Giovanni questo è stato il primo, vero stop. Adesso ho ripreso ad allenarmi con la squadra, domenica dovrei esserci anch’io…», aggiunge l’alzatrice titolare dell’Omag, che per la distorsione alla caviglia ha saltato quattro partite di campionato (due vinte, due perse) e tre di coppa Italia.

Una buona occasione per consumare una sana vendetta, in questa sfida che metterà di fronte le prime due della classe del Pool Promozione, con l’Omag che è attardata di due lunghezze (54 punti contro 56). E per tenere nel mirino il primo posto, piazza che vale l’ascesa diretta in A1, San Giovanni non può permettersi di inciampare in questo incontro. «Assolutamente, ci serve una vittoria per non perdere quel treno. E poi siamo a casa nostra, anche se è una casa a metà», riflette Ilaria, consapevole che domenica quel palasport sarà desolatamente vuoto per il provvedimento che impone di disputare la gara a porte chiuse in questi tempi condizionati dal Coronavirus.

Ma dove può realisticamente arrivare l’Omag? «Se si va su subito, bene – non esclude nulla Battistoni -. Se invece dovessimo disputare i playoff, beh, ci proveremo senz’altro a salire in Al. Per il salto di categoria, come in tutte le cose, ci vorrà anche un po’ di fortuna».