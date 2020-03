Giovedì di tecnica per la Vero Volley Monza

Di Redazione

Mezza giornata di tecnica per la Vero Volley Monza nel quarto giorno di lavoro di una settimana che per i monzesi si concluderà con il match di domenica, al Pala Panini di Modena, contro i padroni di casa della Leo Shoes.

Beretta e compagni, da lunedì impegnati a porte chiuse a preparare nei minimi dettagli la sfida contro gli emiliani valida per la 10a giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 2019-2020, si sono focalizzati molto sulle situazioni di gioco con l’intento di costruire delle soluzioni utili a strappare punti sull’ostico campo dei gialli.

Nell’impianto di Modena Monza ha già saputo dire la sua in più di un’occasione, arrivando alla vittoria due volte su cinque nei precedenti di campionato: nella stagione 2016-2017 ed in quella 2018-2019, sempre per 3-1. La prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley guidata da Fabio Soli, capace di guidare i suoi al sorriso nella passata annata sportiva, ha fame di punti e vittorie per mantenere un posto tra le prime otto della graduatoria che accederanno automaticamente, al termine della stagione regolare, ai Play Off Scudetto.

Di fronte a Monza, dopo l’incontro con i modenesi, ci saranno in ordine: Sora in trasferta, Civitanova in casa per il recupero del nono turno di ritorno, Vibo Valentia sempre in Brianza e Padova in Veneto.

Cinque sfide, compresa quella con gli emiliani, che significheranno molto per i rossoblù in vista dell’atto finale: obiettivo che i lombardi vogliono centrare per la seconda stagione di fila, la terza in assoluto da quando militano nella massima serie.

Allenamenti 2 all’8 marzo 2020 alla Candy Arena (porte chiuse)

Lunedì 2 marzo

Ore 15.00 – 17.00 Allenamento tecnico

Martedì 3 marzo

Ore 11.00 – 13.30 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 17.00 – 19.30 Allenamento tecnico

Mercoledì 4 marzo

Ore 15.30 – 18.00 Allenamento tecnico

Giovedì 5 marzo

Ore 15.30 – 18.00 Allenamento tecnico

Venerdì 6 marzo

Ore 11.00 – 13.30 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 17.30 – 20.00 Allenamento tecnico

Sabato 7 marzo

Ore 11.00 – 13.30 Allenamento tecnico

Domenica 8 marzo

Ore 9.30 – 11.00 Rifinitura pre gara

Ore 18.00 Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza

(Fonte: comunicato stampa)