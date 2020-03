Le Marche sospendono tutte le attività. A rischio anche Lube-Trento?

Di Redazione

In attesa di un nuovo decreto governativo che, secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe addirittura arrivare alla misura estrema della sospensione di tutte le attività sportive per un mese, la Regione Marche si è ancora una volta distinta adottando misure autonome in risposta all’emergenza coronavirus. Già ieri, infatti, il governatore Luca Ceriscioli ha emesso un’ordinanza che decreta la “sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura” fino alla mezzanotte di domenica 8 marzo.

L’ordinanza non fa riferimento specifico allo sport, ma in mancanza di ulteriori specificazioni sembra doversi applicare anche ai moltissimi eventi sportivi in programma nella regione. Tra questi il big match di Superlega tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, in calendario domenica alle 18, che potrebbe essere disputato a porte chiuse o rinviato a data da destinarsi.

Lo stesso discorso riguarda le altre gare di Serie A programmate nelle Marche: Roana CBF HR Macerata-Club Italia Crai di A2 femminile (sabato 7 marzo) Gibam Fano-Gamma Chimica Brugherio e Menghi Macerata-BCC Leverano di Serie A3 maschile (e domenica 8).

(fonte: Regione Marche)