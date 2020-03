Il Consorzio Vero Volley non parteciperà alla seconda fase della Boy League a Castellana Grotte

Di Redazione

Il Consorzio Vero Volley, considerata l’attuale situazione correlata alla diffusione del “Coronavirus” in Italia e le restrizioni sul tema imposte in Lombardia dall’ultimo Decreto Ministeriale, comunica che in riferimento alla sua partecipazione alla seconda fase di Boy League, prevista per sabato 7 marzo 2020 a Castellana Grotte, ritiene di non voler esporre i propri atleti ad una trasferta impegnativa, assimilabile come organizzazione ad una gita scolastica, attività espressamente vietate dalle autorità competenti in materia.

Per questo motivo Vero Volley ha già provveduto a comunicare alla Lega Pallavolo Serie A che non prenderà parte al concentramento in programma, proponendo anche di prevedere il recupero dello stesso in altra data e/o forma, considerando che in questo particolare momento è necessario, comunque, che prevalgano le ragioni di salvaguardia e tutela della salute di tutti, ragazzi e famiglie compresi.

(Fonte: comunicato stampa)