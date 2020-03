Di Redazione

È andato in scena lunedì 2 marzo l’anticipo del 25° turno di Superlega tra l’Itas Trentino e la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, con la vittoria dei padroni di casa in tre set.

Per chi ieri sera non era presente al palazzetto, ecco le immagini più belle dell’anticipo andato in scena alla BLM Group Arena (Video realizzato da Trentino Volley).