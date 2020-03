Trentino Itas, la CEV ribadisce: l’andata dei quarti di finale resta programmata per giovedì 5 marzo a Trento

Di Redazione

La gara d’andata dei quarti di finale di 2020 CEV Champions League fra Trentino Itas e Jastrzebski Wegiel resta programmata alla BLM Group Arena di Trento per giovedì 5 marzo alle ore 20.30.

A ribadirlo nuovamente è stata nel primo pomeriggio odierno la CEV con una lettera inviata alle due Società, in cui viene inoltre spiegato che qualora la Società polacca decidesse di non affrontare la trasferta in Italia perderebbe la partita a tavolino per 3-0, senza subire ulteriori sanzioni. Atteso per questo pomeriggio all’aeroporto di Bergamo, lo Jastrzebski Wegiel non si è presentato e dovrà comunicare la sua decisione finale rispetto alla vicenda entro le ore 9 di mercoledì 4 marzo.

Maggiori informazioni, anche sulle modalità di accesso per gli spettatori alla partita, verranno fornite nella giornata di mercoledì.

(Fonte: comunicato stampa)