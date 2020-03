Ravenna e Vibo Valentia anticipano: punti preziosi per play off e salvezza

Di Redazione

Sfida numero 18 tra le due squadre. Il bilancio nei precedenti incroci è di dieci successi per i romagnoli e sette vittorie per i calabresi. In classifica, i padroni di casa, con Ter Horst a 14 punti dai 1000 in Regular Season, gravitano in zona Play Off con un buon settimo posto in 20 partite giocate. Gli ospiti, scesi in campo 19 volte nel torneo, sono penultimi in classifica a 15 punti in coabitazione con Cisterna e con un ampio margine di vantaggio sul fanalino di coda Sora.

Visto il rinvio del nono turno di ritorno, si tratta della seconda gara consecutiva in casa per la Consar, che sfida gli ex Mengozzi e Vitelli per riscattare il tonfo interno in quattro set con Perugia e la precedente trasferta senza squilli a Civitanova Marche. Entusiasmo alle stelle sul fronte opposto.





Dopo i tre punti importanti conquistati nello scontro diretto con Sora e tre sconfitte di fila, venerdì 21 febbraio sono arrivati i 3 punti casalinghi in rimonta contro Padova nel recupero della seconda di ritorno, risultato che ha permesso a Baranowicz e compagni di agganciare la Top Volley e di rinnovare le speranze di salvezza.

Roamy Raul Alonso (Consar Ravenna): “Ci attende una partita molto importante, contro un avversario di valore. Ci aspettiamo una gara difficile come lo sono tutte quelle di questa SuperLega, davvero di alto livello. Ci siamo preparati bene e allenati con intensità per farci trovare pronti dopo la sosta e per vincere questo match. Per noi è la prima di quattro partite che ci devono dire se e come possiamo raggiungere l’altra nuova meta di stagione che ci siamo dati: la conquista dei Play Off. È importante, quindi, partire bene, con un successo che ci dia ancora più entusiasmo e convinzione di farcela. Si giocherà senza pubblico, personalmente per me sarà la prima volta; sappiamo la situazione e ne prendiamo atto. Il nostro pubblico ci mancherà, e il rischio è di non riuscire a restare concentrati a dovere, però stiamo lavorando anche su questo aspetto e starà a noi trovare l’atteggiamento giusto durante la gara”.

Juan Manuel Cichello (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “Partiremo alla volta di Ravenna con la consapevolezza che vogliamo giocare un’altra finale. Sarà una partita da sfruttare per raggiungere il nostro obiettivo della salvezza e dovremo essere molto concentrati per non farci condizionare negativamente da fattori esterni e “nuovi”, come il fatto che non ci sarà il pubblico sugli spalti. Sul campo incontreremo un avversario che finora ha fatto molto bene in campionato e che può contare su giocatori molto esperti in tutti i reparti”.

Classifica

Sir Safety Conad Perugia 51, Cucine Lube Civitanova 51, Leo Shoes Modena 49, Itas Trentino 44, Allianz Milano 36, Kioene Padova 25, Consar Ravenna 24, Vero Volley Monza 23, Calzedonia Verona 22, Gas Sales Piacenza 18, Top Volley Cisterna 15, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 15, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5.

1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Leo Shoes Modena, Itas Trentino, Consar Ravenna, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Prossimo turno

10a Giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 4 marzo 2020, ore 20.30

Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

(Lot-Brancati) Diretta Eleven Sports Terzo arbitro: Pasquali

Addetto al Video Check: Tramontano Segnapunti: Casadei

Sabato 7 marzo 2020, ore 18.00

Top Volley Cisterna – Calzedonia Verona

(Simbari-Cesare) Diretta RAI Sport, diretta streaming raiplay.it Terzo Arbitro: Bolici

Addetto al Video Check: Bolognesi Segnapunti: Grasso

Domenica 8 marzo 2020, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

(Santi-Cerra) Diretta RAI Sport, diretta streaming raiplay.it Terzo Arbitro: Polenta

Addetto al Video Check: Perotti Segnapunti: De Dato

Allianz Milano – Kioene Padova

(Piana-Zavater) Diretta Eleven Sports Terzo Arbitro: Rusconi

Addetto al Video Check: Ferrara Segnapunti: Pisani

Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza

(Vagni-Saltalippi) Diretta Eleven Sports Terzo Arbitro: Nannini

Addetto al Video Check: Bosio Segnapunti: Sofi

Gas Sales Piacenza – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

(Caretti-Gnani) Diretta Eleven Sports Terzo Arbitro: Tundo

Addetto al Video Check: Lobrace Segnapunti: Rapparini

Riposa: Sir Safety Conad Perugia

(Fonte: comunicato stampa)