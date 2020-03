Lube Macerata nella caldissima tana del Knack Roeselare

Di Redazione

Inizia domani (ore 20.30, diretta Dazn) da Roeselare, in Belgio, il percorso della Cucine Lube Civitanova nei Quarti di finale della CEV Champions League 2020: si gioca la gara di andata contro lo Knack, vecchia conoscenza dei biancorossi in Europa. Comincia dunque il viaggio nella fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea (strada verso le Super-Finals di Berlino del 16 maggio): gli uomini di De Giorgi cercheranno di strappare la vittoria nel caldo palasport belga, in vista del match di ritorno in programma mercoledì 11 marzo all’Eurosuole Forum. Juantorena e compagni raggiungeranno Roeselare nella serata di oggi e domani mattina svolgeranno la consueta seduta di allenamento pre-gara.

La formazione guidata da coach Vanmedegael e dal suo secondo Massimo Pistoia, tecnico maceratese che ha iniziato la sua carriera proprio dal settore giovanile biancorosso, schiera in regia il canadese Walsh in diagonale con lo storico opposto Tuerlinckx, al centro Coolman in coppia col norvegese Fasteland, in banda Verhanneman (vecchia conoscenza del campionato italiano) e il greco Fragkos. Il libero è Deroey. I belgi si sono qualificati ai Quarti di finale grazie alle 4 vittorie e al secondo posto ottenuti nella Pool E.

Tra mercoledì e giovedì si giocano anche le altre tre sfide di andata dei Quarti di Finale: TRENTINO Itas (ITA) vs Jastrzebski WEGIEL (POL), Fakel NOVY URENGOY (RUS) vs Sir Sicoma Monini PERUGIA (ITA), Kuzbass KEMEROVO (RUS) vs Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE (POL)

Parla Fabio Balaso (libero Cucine Lube Civitanova): “Dobbiamo partire subito con il piede giusto perché il campo del Roeselare è tutt’altro che semplice da conquistare, il nostro obiettivo quindi è trovare un buon ritmo e tenere sotto pressione gli avversari che, sicuramente, spinti dal pubblico di casa daranno il meglio. Siamo consapevoli della difficoltà del match e il fatto di essere favoriti sulla carta non significa nulla, anzi può essere un‘arma a doppio taglio: ci troveremo di fronte una squadra con grande esperienza in Europa e capace di giocare un’ottima pallavolo. Come sempre testa e tenacia sono gli ingredienti per portare a casa il risultato”.

L‘andata dei Quarti di finale sarà diretta da David Fernandez Fuentes (Spagna) e Stanislava Simic (Serbia).

Stijn D’Hulst il grande ex – Ha vestito per ben sette stagioni la maglia del Knack Roeselare e per lui sarà quindi un vero e proprio ritorno a casa. Il regista bisncorosso Stijn D’Hulst torna da avversario sul campo dei campioni del Belgio con cui ha conquistato 5 campionati, 4 Coppe del Belgio, 3 Supercoppa belga.

Match numero 11 in Champions League con i belgi – Torna ancora una volta la sfida tra Cucine Lube e Knack, ormai un classico incrocio in Europa visto che i precedenti sono già 10. Le due squadre si sono incrociate nella fase a girone (quindi con match di andata e ritorno) delle edizioni 2018, 2016, 2009 e 2007, oltre che nelle due sfide dei Quarti di finale sempre dell’edizione 2007. A Roeselare per la Cucine Lube bilancio di 4 sconfitte e 1 sola vittoria (2018).

