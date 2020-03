La Lube torna in campo: via alla settimana tra Champions in Belgio e campionato con Trento all’Eurosuole Forum

Di Redazione

Riprende oggi la settimana di lavoro della Cucine Lube Civitanova, sette giorni che vedranno i biancorossi tornare in campo, dopo lo stop forzato dello scorso weekend, prima in Champions League e poi in SuperLega. Primo impegno del mese di marzo mercoledì 4 (ore 20.30) a Roeselare per la gara di andata dei Quarti di finale della massima competizione europea contro lo Knack, in attesa del ritorno in campo all’Eurosuole Forum in programma per domenica 8 (ore 18) nel big match contro l’Itas Trentino, che come da nuove indicazioni FIPAV (vedi sotto), si giocherà regolarmente a porte aperte (a breve le info prevendita biglietti).

Lunedì doppia seduta di allenamento all’Eurosuole Forum, poi martedì giornata dedicata al viaggio verso il Belgio: mercoledì mattina i biancorossi testeranno l’impianto “Schiervelde” della cittadina belga, dove hanno già giocato due anni fa nell’ultimo incrocio europeo con il Roeselare. Giovedì il rientro in Italia, poi da venerdì la ripresa degli allenamenti all’Eurosuole Forum in vista dell’appuntamento con Trento.

Il programma della settimana dal 2 all’8 marzo

Lunedì: Pesi – Tecnica

Martedì: Viaggio – Viaggio

Mercoledì: Tecnica – Andata Quarti di finale Champions League vs Roeselare (Schiervelde Roeselare ore 20.30)

Giovedì: Riposo – Riposo

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica

Domenica: Tecnica – 10° giornata di ritorno SuperLega vs Trento (Eurosuole Forum Civitanova ore 18.00)

(Fonte: comunicato stampa)