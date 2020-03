Nuove ombre sulla Champions League dopo la sospensione dei voli della Turchia

Di Redazione

Gli ultimi sviluppi dell’emergenza coronavirus gettano nuove ombre sulla ripresa dell’attività internazionale, soprattutto per quanto riguarda le prossime gare delle Coppe europee, previste già a partire da martedì 3 marzo. La Turchia ha deciso ieri la sospensione di tutti i voli aerei da e per i paesi con il maggior numero di casi di contagio, tra cui l’Italia: una decisione che potrebbe creare seri problemi in vista della gara di Champions League di giovedì a Siena tra Savino Del Bene Scandicci e Eczacibasi, ma anche di quella prevista a Istanbul tra Fenerbahce e Igor Gorgonzola Novara.

I dubbi non riguardano soltanto le trasferte delle squadre interessate, che dovrebbero ovviamente studiare tragitti alternativi per raggiungere i rispettivi paesi, ma anche il ritorno in patria. Una volta rientrate dal territorio italiano, infatti, le formazioni turche rischiano di doversi sottoporre a una quarantena che renderebbe ovviamente impossibile il prosieguo della stagione.

Il problema potrebbe riguardare anche il ritorno dei quarti di finale di CEV Cup tra Unet E-Work Busto Arsizio e Dinamo Kazan, in programma mercoledì al PalaYamamay. Secondo quanto riportato da La Prealpina, la squadra russa dovrebbe atterrare domani a Malpensa e al momento non ci sono notizie di un annullamento del viaggio, ma il secondo arbitro e il supervisor avrebbero già rinunciato all’incarico per motivi di salute.

Già in precedenza i dirigenti dell’Eczacibasi avevano dichiarato di voler evitare il viaggio in Italia, così come aveva fatto lo Jastrzebski Wegiel, avversario della Trentino Itas maschile. La CEV aveva però messo tutti a tacere confermando che le partite in programma nel nostro paese si sarebbero disputate regolarmente. Alla luce delle ultime novità, ci saranno nuovi interventi della Confederazione europea?