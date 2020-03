Lucarelli pronto per l’Italia. In corso alcune trattative con tre club di Superlega

Di Redazione

Lo schiacciatore brasiliano Lucarelli pronto per l’Italia. Come riportato oggi dal quotidiano “L’Adige“, infatti, il suo procuratore sarebbe in trattativa con tre club di Superlega.

Prende ancora fiato l’accostamento che recentemente si fa dello schiacciatore brasiliano Lucarelli all’Itas Trentino volley. Ieri sul blog del giornale `Estadàó , il giornalista Bruno Voloch ha intervistato Rogerio Teruo, procuratore del martello attualmente in forza al Taubaté. Terno ha precisato che senz’altro il giocatore abbandonerà il Brasile (per la crisi economica del Taubaté, indietro di tre mensilità) ma che per ora non è interessato all’offerta che gli ha avanzato la Dinamo Mosca, nonostante si tratti di 900 mila dollari per un annodi contratto. «Da un punto di vista finanziario la proposta è buona» ha spiegato Teruo ma ha anche aggiunto che l’adattamento in Russia non sarebbe facile.

Per cui – per i prossimi due anni – il giocatore preferisce un approdo in Italia. Il procuratore ha chiarito di aver in corso trattative con l’Itas Trentino, con Modena e con Perugia. Recentemente, ha aggiunto Teruo, ha fatto un’indagine esplorativa anche Piacenza, «ma questa ipotesi mi sembra poco praticabile». A contendersi il giocatore restano dunque Trento, Modena e Perugia (il titolo dell’articolo è proprio: «Russia scartata, Trentino, Modena e Perugia litigano per Lucarelli»).

Interrogato poi sull’entità del contratto proposto al suo atleta, Terno ha detto di non voler rivelare i dettagli ma che il contratto non si discosterebbe molto da quelli di «Juantorena e Leal». Ha anche aggiunto che comunque «sarebbe uno dei cinque giocatori più pagati della Superlega».