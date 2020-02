Di Redazione

La gara d’andata dei quarti di finale di 2020 CEV Champions League fra Trentino Itas e Jastrzebski Wegiel verrà regolarmente giocata alla BLM Group Arena giovedì 5 marzo alle ore 20.30.

A confermarlo è stata nella serata di ieri la stessa CEV con una lettera inviata alle Società, in cui viene spiegato che nella situazione attuale non vi è alcun tipo di impedimento per svolgere il match a Trento nella data e nell’orario stabilito precedentemente

(Fonte: comunicato stampa)