Superlega, Trento e Sora in campo lunedì sera alle ore 19.00

Il rinvio del nono turno di ritorno della SuperLega Credem Banca implica lo spostamento a lunedì 2 marzo alle 19.00 della sfida della 12a di Ritorno tra Trento e Sora, inizialmente anticipata al 18 marzo.

Itas Trentino – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. En plein di vittorie dei gialloblù nei sette precedenti con il sestetto volsco. L’anticipo della dodicesima di ritorno alla BLM Group Arena propone la sfida tra la quarta forza della classifica, a -10 dalla vetta, e il fanalino di coda del torneo, a -10 da Cisterna e Vibo Valentia. Reduci dalla maratona contro la Lube nella prima Semifinale di Del Monte® Coppa Italia all’Unipol Arena, gli uomini di Lorenzetti hanno dimostrato per l’ennesima volta di poter lottare alla pari con tutti negli appuntamenti che contano ma la beffa al tie break li ha estromessi dalla kermesse. L’ultima gara in Campionato ha visto i trentini soccombere 3-1 in casa con Modena ed è per questo che la concentrazione sarà massima contro i laziali. Caduta a Milano dopo aver perso in precedenza gli scontri diretti di bassa classifica, la Globo sfida l’ex Daldello. Ai sorani servirebbero delle imprese sportive per restare in SuperLega quando mancano appena cinque turni al termine della Regular Season, ma è tutto più duro dopo l’annuncio della rescissione consensuale con Joao Rafael. Tra i padroni di casa Russel è a 5 attacchi vincenti dai 1500 in carriera. In base alle direttive della Provincia Autonoma di Trento, la gara sarà giocata con un numero ristretto di spettatori. L’accesso all’impianto sarà consentito solo agli abbonati che, per l’occasione, dovranno sedersi sui seggiolini appositamente indicati.

Klemen Cebulj (Itas Trentino): “Viste le circostanze, e tenendo conto della giornata e dell’orario insolito del turno infrasettimanale, sarà sicuramente una partita particolare da giocare e andrà quindi affrontata con tutte le attenzioni del caso. Il nostro focus deve essere concentrato solo sull’aspetto tecnico ed agonistico, senza pensare al contorno. Vogliamo vincere”.

Simone Roscini (viceallenatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora): “Trento è una squadra molto forte, ma dire questo è una banalità. In classifica vengono dopo i tre colossi Perugia, Civitanova e Modena, ma le differenze tra le quattro si stanno assottigliando. Li incontriamo subito dopo una delusione, quella della semifinale di Coppa Italia, ma tre giorni dopo la nostra gara avranno il primo appuntamento in Champions League, per questo credo che li troveremo particolarmente concentrati. Facile pensare che, data la differenza in classifica, Trento possa essere un po’ deconcentrata in campo o giocare con il freno a mano tirato, invece credo troveremo una squadra vogliosa di fare bene, per cancellare velocemente la delusione di sabato scorso, e per prepararsi al meglio per la Coppa dei Campioni. Noi dovremmo cercare di fare il nostro meglio, consci che la partita sarà complicatissima”.

Classifica

Sir Safety Conad Perugia 51, Cucine Lube Civitanova 51, Leo Shoes Modena 49, Itas Trentino 41, Allianz Milano 36, Kioene Padova 25, Consar Ravenna 24, Vero Volley Monza 23, Calzedonia Verona 22, Gas Sales Piacenza 18, Top Volley Cisterna 15, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 15, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5

1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Leo Shoes Modena, Consar Ravenna

12a Giornata SuperLega Credem Banca

Lunedì 2 marzo 2020, ore 19.00

Itas Trentino – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

(Piperata-Pozzato) Addetto al Video Check: Antonaci Segnapunti: Tomasi

