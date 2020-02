Matey Kaziyski in campo con la maglia di Verona già per il match con Ravenna?

Di Redazione

L’emergenza coronavirus si è abbattuta come uno tsunami sull’Italia e, ovviamente, anche sul mondo del volley: domani non si gioca perché la Superlega (e così tutti i campionati di pallavolo) è stata fermata come misura cautelare. E il recupero della nona giornata di ritorno del campionato si giocherà 1′11 marzo alle 20,30 (tranne Sora-Perugia, Trento-Latina e Monza – Lube che giocheranno il 18 ).

In tutto questo calderone, per Verona l’unica nota positiva è che farà tempo a ritrovare Matey Kaziyski anche per il match con Ravenna. Lo schiacciatore bulgaro, che sta giocando con i Jtekt, come riporta oggi l’Arena, partirà dal Giappone subito dopo la finale play off contro i Panasonic ed è probabile che sarà in città già lunedì.

Avrà tempo una settimana per ambientarsi con i compagni prima di scendere in campo con la Top Volley.