Olimpia Teodora Ravenna, Ilaria Angelelli: “Il gruppo è composto da giocatrici forti e affiatate”

Di Redazione

L’ultima arrivata in casa Olimpia Teodora Ravenna si è già ambientata. La palleggiatrice Angelelli, arrivata solo qualche giorno fa a Ravenna, si dichiara contenta della sua scelta di tornare in Italia, proprio come riportato oggi sul “Corriere di Romagna”.

Giunta a Ravenna solo giovedì scorso, Ilaria Angelelli è stata subito gettata nella mischia a Olbia, portando il suo contributo al sofferto successo della Conad sul fanalino di coda. «Sono contenta di essere stata utilizzata in tutti e quattro i set – inizia Angelelli – e quindi di aver potuto dare il mio contributo. Il gruppo è composto da giocatrici forti e affiatate, che mi hanno fatto subito sentire a mio agio. Con Chiara si è instaurato un bel rapporto: è un’alzatrice giovane e talentuosa, ma anche disponibile e grintosa. Sono felice di poterle dare un supporto».

Sbalzata in pochi giorni dalla Croazia alla Sardegna, Ilaria non pare aver ricevuto contraccolpi dal repentino cambiamento. «La squadra in cui giocavo, a Porec, aveva già raggiunto l’obiettivo salvezza, quindi non ho avuto dubbi nell’accettare l’offerta di trasferirmi a Ravenna, che considero una importante opportunità. So di far parte di una società dalla grande storia pallavolistica e mi stimola tantissimo tornare a disputare l’A2, un campionato circondato da tanta passione. Per me è un ritorno a casa».

La sospensione del torneo, con il conseguente rinvio a data da destinarsi dell’attesissimo match casalingo contro San Giovanni in Marignano, di fatto “congela” l’ottimo momento di forma della Conad, che con tre successi di fila si è portata al quarto posto in classifica. «Da una parte è un peccato non poter giocare domenica, ma dall’altra ci dà la possibilitàdi allenarci in palestra con più tranquillità. In questo periodo avremo modo di accelerare il mio inserimento e di continuare a lavorare sull’assetto della squadra».

Anche dal punto di vista tecnico Angelelli è rimasta impressionata positivamente dalla realtà biancorossa. «Si tratta di una squadra completa in tutti i reparti, frutto di un riuscito mix tra autentiche campionesse della pallavolo come Bacchi e giovani di talento e belle speranze. Non ci sono grandi pressioni, se non quella di migliorarsi allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. In più l’ottimo staff tecnico dà l’opportunità anche alle giocatrici più esperte come me di crescere in modo ulteriore».