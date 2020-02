Lunedì riparte il campionato. La Globo Banca Popolare del Frusinate Sora va a Trento

Di Redazione

Dal 2 marzo ripartono i Campionati di Serie A Credem Banca con l’accesso del pubblico regolato dalle disposizioni delle autorità competenti, e subito, il giorno stesso, la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora torna in campo anticipando la gara alla BLM Group Arena contro l’Itas Trentino valevole per la 12a Giornata di SuperLega, originariamente in programma mercoledì 18 marzo.

Dopo lo stop dato alla pallavolo italiana fino all’1 marzo compreso, dalla Federazione congiuntamente alle due Leghe di Serie A Maschile e Femminile, per far fronte all’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus, è arrivata la revoca della sospensione.

La ripresa regolare di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) e delle attività di allenamento, sarà senza limitazione alcuna per le Regioni non direttamente interessate dalle ordinanze governative e regionali, mentre vi saranno limitazioni dello svolgimento a “porte chiuse” di tutti i campionati di ogni livello e delle attività di allenamento nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino e Marche (queste ultime in quanto caratterizzate da sola ordinanza regionale); a eccezione dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Dunque, per quanto riguarda il match tra il Trentino Volley e la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, seguendo le direttive della Provincia Autonoma di Trento, verrà giocato con un numero ristretto di spettatori rispettando il limite massimo consentito di un individuo ogni due metri quadrati all’interno della struttura. Per tale motivo quindi, dal club non verranno messi in vendita biglietti, e l’accesso alla BLM Group Arena sarà consentito solo agli abbonati che, per l’occasione, non potranno accomodarsi sui posti solitamente assegnati ma sui seggiolini appositamente indicati per mantenere fede all’ordinanza delle istituzioni locali.

(Fonte: comunicato stampa)