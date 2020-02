Il calendario dei recuperi di Superlega: giornata “spezzatino” tra l’11 e il 18 marzo

Di Redazione

La Lega Pallavolo Serie A ha definito il calendario dei recuperi della nona giornata di ritorno di Superlega Credem Banca, che si sarebbe dovuta disputare domenica 1° marzo, ma è stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria. Per venire incontro agli impegni di tutte le squadre, il programma è stato suddiviso in due turni infrasettimanali serali.

Le prime a scendere in campo, mercoledì 11 marzo, saranno le squadre che non hanno impegni europei: si giocheranno quindi Vibo Valentia-Milano (alle 19.30), Verona-Ravenna e Padova-Piacenza. Mercoledì 18 marzo toccherà invece alle tre italiane ancora in corsa in Champions: Perugia sarà di scena a Sora, Civitanova a Monza e Trento in casa contro Cisterna. Di conseguenza, come già annunciato, è stata anticipata a lunedì 2 marzo la gara tra Itas e Globo Sora, in origine programmata proprio per il 18.

Questo il calendario definitivo della nona di ritorno:

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Allianz Milano mer 11/3 ore 19.30

Calzedonia Verona-Consar Ravenna mer 11/3 ore 20.30

Kioene Padova-Gas Sales Piacenza mer 11/3 ore 20.30

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-Sir Safety Conad Perugia mer 18/3 ore 20.30

Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova mer 18/3 ore 20.30

Itas Trentino-Top Volley Cisterna mer 18/3 ore 20.30

(fonte: Legavolley.it)