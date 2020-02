Doppia seduta per la Saugella Monza: sabato si chiude la settimana di lavoro

Di Redazione

Si chiuderà domani mattina, sabato 29 febbraio, con una seduta di tecnica, la settimana di allenamenti della Saugella Monza. Ancora in attesa di conoscere l’ufficialità della data del ritorno in campo in campionato, fermo per l’emergenza Coronavirus, le monzesi hanno tenuto alto il ritmo del lavoro tra pesi e campo allenandosi alla Candy Arena di Monza a porte chiuse.

Per Ortolani e compagne la prossima sfida fissata in calendario è contro la Reale Mutua Fenera Chieri, domenica 8 marzo, alle ore 17.00, alla Candy Arena di Monza. Gara che, salvo diverse indicazioni intergovernative circa l’evoluzione della situazione, dovrebbe giocarsi a porte chiuse.

Come comunicato dalla Fipav in data 26 febbraio, infatti, dal 2 marzo ci sarà la ripresa regolare di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) e delle attività di allenamento senza limitazione alcuna, per le Regioni non direttamente interessate dalle ordinanze governative e regionali. La ripresa sarà con la limitazione dello svolgimento a “porte chiuse” di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) e delle attività di allenamento nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino e Marche (queste ultime in quanto caratterizzate da sola ordinanza regionale); ad eccezione dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio. Stop complessivo dell’attività nei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

(Fonte: comunicato stampa)