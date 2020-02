Delta Informatica Trentino, intervento perfettamente riuscito per Elisa Moncada

Di Redazione

La sfida tra Delta Informatica Trentino e Itas Città Fiera Martignacco, prevista da calendario per domenica 1 marzo e rinviata per l’emergenza Coronavirus al pari dell’intera giornata del campionato di serie A2 femminile e di tutte le altre competizioni pallavolistiche nazionali, verrà recuperata mercoledì 18 marzo con fischio d’inizio alle ore 18 al Sanbàpolis.

Le gialloblù di Matteo Bertini, salvo nuove disposizioni da parte della Federazione e della Lega Pallavolo, torneranno in campo domenica 8 marzo a San Giovanni in Marignano per sfidare la vice capolista Omag nel big match valido per la quinta ed ultima giornata d’andata della pool promozione. Il match con il Geovillage Hermaea Olbia, valido per la prima giornata di ritorno, sarà invece quasi certamente anticipato da domenica 15 a sabato 14 marzo, con fischio d’inizio alle 20.30 al Sanbàpolis.

Nel frattempo la società comunica che la propria alzatrice Elisa Moncada (nella foto), infortunatasi al ginocchio nel giorno di Santo Stefano sul parquet di Montecchio Maggiore, è stata sottoposta nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito a Trento dal dottor Giorgio Benigni, è perfettamente riuscito.

(Fonte: comunicato stampa)