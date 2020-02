Vibo Valentia al lavoro. Ripresa regolare dei campionati dal 2 marzo per le zone non interessate da ordinanze

Di Redazione

In attesa di sapere con certezza quando potrà tornare in campo per il prossimo impegno ufficiale, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia continua ad allenarsi. La squadra di coach Juan Manuel Cichello sull’onda positiva scaturita dalla vittoria casalinga ottenuta venerdì scorso contro Padova, e che di fatto ha riaperto la strada da percorrere per centrare l’obiettivo della salvezza, si è rimessa a lavoro già lunedì con una sessione pomeridiana di pesi e tecnica. Il programma settimanale prevede doppia seduta di lavoro, ad eccezione di giovedì in cui i giallorossi saranno in palestra solo nel pomeriggio. Si proseguirà fino a sabato mattina mentre domenica sarà il giorno in cui i giocatori godranno dell’intera giornata di riposo. Lunedì la squadra si allenerà sia al mattino che al pomeriggio.

La formazione calabrese dovrà farsi trovare pronta per affrontare le ultime cinque partite della stagione – tra cui i tre match casalinghi (con Milano, Cisterna e Modena) – decisive ai fini della permanenza o meno in Superlega. In attesa di ulteriori direttive dagli organi competenti, gli allenamenti continueranno a svolgersi a porte chiuse.

Nelle prossime ore saranno comunicate dalla Lega Pallavolo Serie A le variazioni ufficiali del calendario dovute alla mancata disputa del turno di campionato del 1° marzo a causa dell’allarme Coronavirus.

Intanto la FIPAV ha comunicato nella mattinata odierna che “a far data del 2 marzo 2020, salvo diverse indicazioni intergovernative circa l’evoluzione della situazione, ci sarà la ripresa regolare di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) e delle attività di allenamento senza limitazione alcuna, per le Regioni non direttamente interessate dalle ordinanze governative e regionali“.

